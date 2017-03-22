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Топливно-энергетический комплекс
Рада призвала США заключить оборонное соглашение с Украиной и предоставить статус основного союзника вне НАТО
17:12 22.03.2017 |
Верховная Рада обратилась к Конгрессу США относительно гарантий безопасности для Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление об обращении к Конгрессу поддержали 232 народных депутата на пленарном заседании украинского парламента в среду.
"В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также в развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос относительно заключения с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО", - говорится в тексте обращения.
Народные депутаты отмечают в документе, что Украина стремится к существенному углублению двустороннего партнерства между Украиной и США в сфере безопасности, что статус основного союзника США вне НАТО предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия, Япония, так и воюющим государствам - Южная Корея, Афганистан, Израиль.
"Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания большой войны в Европе", - сказано в обращении.
Союзников утверждает министр обороны США, что дает им возможность проводить совместные с Соединенными Штатами оборонные, антитеррористические и космические исследования, проекты и мероприятия, а также дает право на поставки некоторых видов вооружения.
При президенте США Бараке Обаме, в сентябре 2016 года, Пентагон и Минобороны Украины заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере, направленное на повышение обороноспособности Украины и расширение помощи США Киеву.
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