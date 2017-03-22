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Топливно-энергетический комплекс
СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения Самойловой, незаконно посетившей Крым
15:38 22.03.2017 |
Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну незаконно посетившей оккупированный РФ Крым российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на 3 года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - сказала Е.Гитлянская агентству в среду.
Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 планировала представлять Ю.Самойлова с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
СБУ ранее сообщила, что проверит достоверность информации о возможных визитах Ю.Самойловой в Крым и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.
20 марта стало известно, что Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну Ю.Самойловой. "На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен", - сказал глава СБУ Василий Грицак журналистам.
22 марта руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сообщил о подготовленных документах по запрету на въезд, заметив при этом, что РФ уже обсуждает "сценарии того, как будет развиваться ситуация в случае, если Самойловой будет запрещен въезд или не запрещен въезд".
По его словам, для обоих случаев - как запрета, так и отсутствия запрета - российская сторона "подготовила информационные сценарии", нацеленные на нанесение вреда имиджу Украины.
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