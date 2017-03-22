Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

В течение двух месяцев должен быть избран новый председатель КСУ. Но не факт, что это произойдет в положеный срок.

В субботу, 18 марта, окончился трехлетний срок пребывания в должности главы Конституционного Суда Украины Юрия Баулина. По закону о Конституционном Суде его председатель избирается на специальном пленарном заседании из состава судей КСУ только на один трехлетний срок тайным голосованием. Баулин был избран 18 марта 2014 г.

В понедельник, 20 марта, пресс-служба КСУ сообщила, что 20 марта 2017 г. Баулин сложил полномочия председателя. С этого времени в соответствии с законом обязанности председателя КСУ исполняет старший по возрасту судья (до избрания председателя в установленном законом порядке). Старшим по возрасту судьей КСУ является опять-таки Баулин. В его отсутствие исполнять обязанности председателя суда будет Виктор Кривенко - старший по возрасту после Баулина судья КСУ. Кстати, Кривенко уже не раз исполнял обязанности председателя в отсутствие Баулина.

Однако более важно, кто заменит Баулина на постоянной основе. В соответствии с регламентом КСУ председатель суда избирается не позднее двухмесячного срока со дня, когда эта должность стала вакантной. Таким образом, выборы должны состояться не позже 18 мая 2017 г.

Согласно закону для избрания необходимо получить голоса более половины конституционного состава судей КСУ. По Конституции должно быть 18 судей: по шесть от президента, парламента и съезда судей. На данный момент есть только 15 судей. Полностью заполнена президентская квота, не хватает двух судей от парламента и одного от съезда судей. Чтобы новый глава был избран, за него должны отдать свои голоса не менее 10 из нынешних 15 судей КСУ. Ввиду неоднородности состава суда это весьма трудная задача.

Из президентской квоты двое судей были назначены Виктором Ющенко в 2008 г., двое - Януковичем в 2013 г., еще двое - Петром Порошенко в январе 2016 г. Судьями от Порошенко стали известные юристы Виктор Колесник (с 2004 г. был профессором кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове) и Владимир Мойсик (в 1995-2002 гг. был судьей Верховного Суда Украины, в 2002-2012 гг. - народным депутатом Украины).

Из пятерых судей, назначенных съездом судей, один (Кривенко) был избран в ноябре 2015 г., остальные четверо были избраны при Януковиче (трое в 2010 г. и один в 2013-м).

Все пятеро судей КСУ, назначенных в 2008-2010 гг., проголосовали 30 сентября 2010 г. за решение КСУ об отмене конституционной реформы, позволившее Януковичу узурпировать власть. Это Юрий Баулин и Сергей Вдовиченко, которых назначил Ющенко, а также Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталия Шаптала, которых назначил внеочередной X съезд судей 16 сентября 2010 г. Всех этих пятерых судей 24 февраля 2014 г., сразу после революции, Верховная Рада рекомендовала досрочно уволить, но это так и не было сделано.

Четверо судей, назначенных по парламентской квоте, были избраны Верховной Радой 13 марта 2014 г. Их кандидатуры внес тогдашний председатель Верховной Рады Александр Турчинов. Он сказал, что «это очень профессиональные юристы, которые имеют огромный опыт работы именно в этом направлении, важнейшем направлении для защиты Конституции нашей страны».

В эту четверку вошли Николай Мельник (в 2006-2011 гг. был советником и затем руководителем службы тогдашнего председателя Верховного Суда Украины Василия Онопенко, с 2012 г. был научным консультантом по правовым вопросам Центра Разумкова), Сергей Сас (с 1994 г. был народным депутатом Украины), Игорь Слиденко (в 2006-2008 гг. заведовал кафедрой международного права и международных отношений Международного гуманитарного университета в Одессе, затем был доцентом кафедры конституционного, административного и международного права Мариупольского государственного гуманитарного университета, с 2010 г. работал главным консультантом отдела теории и практики законотворческой деятельности Института законодательства Верховной Рады Украины) и Станислав Шевчук (в 2000-2003 гг. был директором Центра сравнительного права и его правопреемника - Центра европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции Украины, в 2004-2009 гг. - профессором кафедры публичного права Международного Соломонова университета, с 2009 г. - профессором кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», также в течение 2009 г. и начиная с 2012 г. являлся судьей Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины).

Понятно, что руководству страны хотелось бы, чтобы во главе КСУ стал кто-то из судей, назначенных уже после революции по инициативе Турчинова или по решению Порошенко. Но четверо судей от Турчинова плюс двое от Порошенко - это только шестеро. У них не хватает четырех голосов.

С другой стороны, остальные судьи, даже если они вдруг консолидируются, тоже не смогут избрать председателя из своих рядов - у них для этого не хватает одного голоса.

Этот недостающий голос может появиться, если съезд судей заполнит вакантное место по своей квоте. Внеочередной XIV съезд судей, первый этап которого состоялся 14-15 марта 2017 г., не стал рассматривать этот вопрос, отложив его на второй этап, который пройдет не ранее мая. Теоретически есть вероятность, что съезд судей успеет избрать нового судью КСУ до 18 мая или хотя бы до 3 июня.

Дата 3 июня важна потому, что в этот день оканчиваются полномочия обоих судей КСУ, которых назначил Ющенко. Они приняли присягу 3 июня 2008 г. По закону судья КСУ назначается сроком на девять лет без права быть назначенным повторно. Как только Баулин и Вдовиченко лишатся полномочий, Порошенко обретет право назначить двух новых судей по президентской квоте. Если еще и парламент к тому времени заполнит два вакантных места по своей квоте, то образуется десятка судей, которая будет обладать большинством голосов в КСУ и, в частности, сможет провести кого-то из своего состава на пост председателя.

Но для реализации этого сценария нужно, чтобы до 3 июня выборы председателя КСУ не состоялись или завершились безрезультатно. Как уже было сказано, теоретически есть вероятность, что съезд судей успеет назначить нового судью КСУ в мае. Но на практике тут может возникнуть препятствие в виде нового закона о КСУ. Соответствующий законопроект определен президентом как неотложный, уже принят в первом чтении 9 февраля 2017 г. и готов ко второму чтению.

Согласно тексту, вынесенному на второе чтение, этот закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования. Если он вступит в силу до начала второго этапа XIV съезда судей, то избрание судьи КСУ от съезда судей придется проводить уже согласно порядку, установленному новым законом. А этот порядок предусматривает отбор кандидатур судей КСУ только на конкурсных началах, причем общий срок конкурса должен составить два месяца (месяц на прием документов от кандидатов и месяц на изучение документов и проведение собеседований).

Парламент и президент смогут объявить конкурсы на вакансии по своим квотам одновременно со съездом судей или даже раньше него. В таком случае украинцы смогут с увлечением наблюдать за соревнованием претендентов в трех конкурсах на пять вакантных мест в КСУ. И лишь по завершении этих конкурсов и заполнении всех вакансий в КСУ наступит черед избрания председателя суда.

Разумеется, так должно быть в идеале. Но, зная нынешние нравы, нельзя исключить, что все будет решено путем привычных договорняков, и тогда новый председатель КСУ объявится еще до всяких конкурсов.

Как будет проводиться конкурсный отбор в КСУ

Согласно проекту нового закона о Конституционном Суде Украины отбор кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают президент, Верховная Рада и съезд судей (а в период между съездами судей - Совет судей Украины).

Состав конкурсной комиссии формируется из числа юристов. В состав конкурсной комиссии, образованной Верховной Радой, входит по меньшей мере один представитель от каждой депутатской фракции.

Конкурсная комиссия в течение одного месяца со дня объявления о начале конкурса принимает заявления от лиц, которые изъявили намерение занять должность судьи КСУ. После окончания срока приема заявлений комиссия должна обнародовать автобиографии и мотивационные письма кандидатов.

По результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, и собеседования с ними конкурсная комиссия составляет список кандидатов, рекомендованных на должность судьи Конституционного Суда. Список должен содержать количество кандидатур, которое как минимум втрое превышает количество вакансий.

Общий срок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ, согласно проекту закона, составляет два месяца.