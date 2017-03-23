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Запрет Госдумы на денежные переводы в Украину не окажет существенного влияния на поступления из РФ - замглавы НБУ
17:59 22.03.2017 |
Запрет Государственной думы РФ на денежные переводы в Украину посредством иностранных платежных систем не окажет существенного влияния на поступления из России, уверен первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий.
"Они запретили переводы из России с помощью платежных систем без открытия банковского счета. Не думаю, что это окажет существенное влияние на финансовую систему: сумма таких переводов несущественная. Кроме того, наши граждане настолько креативны, что найдут другие способы", - сказал он журналистам в Киеве в среду.
По данным замглавы НБУ, до настоящего времени наиболее популярными платежными системами являлись MoneyGram и Western Union. Объем таких переводов из РФ за первые два месяца 2017 года составил около $90 млн.
Как сообщалось, Госдума в среду, 22 марта, приняла в третьем чтении закон, ограничивающий денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем.
Как отмечает автор документа в пояснительной записке, документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.
Ранее сообщалось, что в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрима".
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