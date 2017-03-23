Запрет Государственной думы РФ на денежные переводы в Украину посредством иностранных платежных систем не окажет существенного влияния на поступления из России, уверен первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий.

"Они запретили переводы из России с помощью платежных систем без открытия банковского счета. Не думаю, что это окажет существенное влияние на финансовую систему: сумма таких переводов несущественная. Кроме того, наши граждане настолько креативны, что найдут другие способы", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

По данным замглавы НБУ, до настоящего времени наиболее популярными платежными системами являлись MoneyGram и Western Union. Объем таких переводов из РФ за первые два месяца 2017 года составил около $90 млн.

Как сообщалось, Госдума в среду, 22 марта, приняла в третьем чтении закон, ограничивающий денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем.

Как отмечает автор документа в пояснительной записке, документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрима".

