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Топливно-энергетический комплекс
Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину через иностранные системы
11:26 22.03.2017 |
Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.
Об этом свидетельствуют результаты голосования за законопроект №21966-7, передают Українські Новини.
Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.
Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.
Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.
Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Украина расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряда российских платежных систем.
Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк России, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).
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