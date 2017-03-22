Ограничения в работе украинских «дочек» росбанков не привели к панике на рынке, но их никто и не собирался прессовать.

16 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел утвержденные СНБО санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали 100%-ная «дочка» Сбербанка, «Проминвестбанк» (принадлежит ВЭБ), «ВТБ Банк» и «БМ Банк» (принадлежит российскому ВТБ) и «ВиЭс Банк», который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. «Альфа-Банк Украина» в санкционный список не попал. Формально банк принадлежит международной компании, но часть бенефициаров - выходцы из РФ (формально НБУ указывает их гражданами Израиля), а часть официально значатся гражданами России.

Национальный банк Украины предложил запретить вывод капитала из указанных пяти банков в пользу их материнских структур в России. Речь идет об ограничении предоставления межбанковских кредитов, субординированных займов, приобретении ценных бумаг, размещении средств на корсчетах, выплате дивидендов, процентов в пользу материнских структур. Материнским структурам предлагалось докапитализировать дочерние банки или продать их.

Решением СНБО данным банкам на один год запрещено выведение капитала за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц. Также Кабмин должен неотложно принять меры о запрете размещения в банках денег государственными предприятиями, учреждениями, организациями и хозобществами с государственными корпоративными правами.

Согласно заявлению заместителя председателя НБУ Украины Екатерины Рожковой, «дочки» российских банков в Украине привлекли 36 млрд грн средств населения и компаний. Большая часть этой суммы приходится на физлица - 21 млрд грн. Суммарный кредитный портфель составляет 150 млрд грн.

В результате, по ее словам, все украинские банки с российским госкапиталом начали переговоры о продаже. «Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», - заявила она в эфире Интера, уточнив, что продажа бизнеса для них является лучшим способом ухода с рынка. При этом в НБУ подчеркнули, что на клиентах банков возможная продажа бизнеса никак не скажется.

Hubs обратился к экономистам с просьбой прояснить логику и возможные последствия этого решения. Не станут ли данные санкции экономическими предпосылками для оттока депозитов из «дочек» росбанков? Наблюдаются ли признаки паники среди вкладчиков этих банков? И справедливо ли говорить о том, что таким образом СНБО выбрал путь постепенного вывода российских банков с украинского рынка?

Экономист Борис Кушнирук, не считает эти решения санкциями как таковыми: «Проблема состоит не в том, чтобы запретить бизнес определенным особам, а в том чтобы защитить собственных граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Ведь если банки с российским капиталом начнут банкротится - то от этого пострадает украинский бюджет, средства населения и юрлиц».

Поэтому он считает шаги Нацбанка вполне логичными: запретить банкам с российским капиталом выводить средства украинских компаний и запретить госинституциям держать деньги в этих банках.

«Сейчас важно говорить не про санкции, а про необходимость защиты национальных интересов Украины. Ведь, если мы начнем закрывать эти банки, то нам сразу придется рассчитываться как минимум деньгами Фонда гарантирования вкладов физлиц. Таким образом, СНБО создал некое давление, но не допуская закрытия этих банков», - считает Кушнирук.

По словам экономиста, сегодня вывести росбанки из Украины путем продажи сложно: «Украинская банковская система и так убыточная, покупателей для этих банков нет. Сегодня во всяком случае», - заявил он.

Впрочем, российские банки действительно активно (и, похоже, небезуспешно) ищут варианты приемлемого ухода с украинского рынка. Буквально вчера глава Внешэкономбанка (РФ) Сергей Горьков, сообщил, что их украинскую «дочку» - «Проминвестбанк» - могут продать венгерской банковской группе OTP. Он заявил, что финальное решение по сделке о продаже украинского «Проминвестбанка» будет принято на следующей неделе.

Комментируя последствия решения СНБО, Борис Кушнирук заявил, что рынок банковских услуг спокойно отреагировал на действия Совета. «Рынок не отреагировал паникой. Но клиенты банков остаются в напряженном состоянии. «Сбербанк», напомню, ввел ограничения на снятие наличности до 30 тыс. грн в день», - проинформировал он, и резюмировал, что «интерес СНБО не в том, что вывести российские банки из Украины, а наоборот - вынудить их увеличить уставной капитал, чтоб уменьшить риски для ФГВФЛ в случае банкротства. Любые санкции в отношении России не должны быть такими, что наносят, прежде всего, вред Украине».

Финансовый аналитик Виталий Шапран считает, что санкции СНБО больше направлены против материнских банков в РФ и это не повлияет на отток депозитов из их «дочек». «Скорее всего их аудиторы заставят тот «межбанк», который сейчас «выписан» на «дочки» в Украине, просто списать в капитал, что окажет влияние на ликвидность «мам», но это влияние будет довольно небольшим, поэтому банкам ничего не угрожает», - заявил аналитик, уточнив, что признаков паники (после решения СНБО) на рынке банковских услуг Украины замечено не было.

Резюмируя, Шапран подчеркнул, что данное решение СНБО не следует рассматривать в качестве пути для постепенного вывода российских банков с украинского рынка: «Просто в очередной раз им (российским банкам - Ред.) намекнули, что их присутствие тут нежелательно, и им тут не рады».

В тоже время, по мнению политического эксперта Евгения Магды, украинского вкладчика нельзя напугать санкциями СНБО, тем более, в контексте случившегося на банковском рынке за три последних года. «Здесь вопрос в другом: спустя три года после аннексии Крыма, более миллиона украинских граждан держат свои вклады в банках с российским капиталом, особенно этого факта не скрывая. Вот здесь есть о чем подумать», - акцентировал эксперт и уточнил, что о панике сейчас речи не идет.

При этом Евгений Магда согласен с тезисом о том, что СНБО выбрало путь постепенного вывода российских банков с украинского рынка банковских услуг. «Это (вывод банков РФ из Украины - Ред.) более правильный шаг, чем одним решением закрыть украинские «дочки» российских банков. Они достаточно заметны на банковском рынке, и новая волна негатива к отдельным банкам могла создать проблемы для всей банковской системы», - резюмировал эксперт.