Мариупольское направление прочно приковало к себе внимание боями между ВСУ и боевиками.

Конечно, в эти дни невозможно обойти вниманием события на Мариупольском направлении, а именно - в районе Водяного и высоты "Дерзкая" (или "Дерзкий" - по названию кургана).

Собственно, еще неделю назад мы отмечали, что ситуация в Приазовье нагнетается и рано или поздно чем-то взорвется. Взорвалось там, где больше всего и ожидали: вокруг высоты "Дерзкая".

Как сообщил вчера днем прес-центр штаба АТО, здесь ситуация остается наиболее напряженной: где террористы лупят из всего арсенала тяжелого оружия и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

Основные события там разворачивались снова в Водяном, где произошло боевое столкновение. Две диверсионные группы атаковали два наших опорных пункта, но атаки террористов были успешно отбиты. Позже оккупанты открыли огонь из всех видов тяжелого оружия, в частности "Градов" и минометов: по нашим позициям было выпущено 50 мин, 40 снарядов и 65 реактивных снарядов из "Града".

Это привело к серьезным потерям: трое наших бойцов погибли, девять получили ранения и травмы. Вместе с тем, враг понес гораздо большие потери: по предварительной информации, пять "двухсотых" и десять "трехсотых".

Кроме этого, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) во вторник 21 марта обнародовала отчет за предыдущие сутки, в котором зафиксировала 1 550 взрывов в Донецкой области. Что характерно, более 90% взрывов было зарегистрировано в дневное время в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.

Но, как всегда, самая оперативная информация с этого направления поступает от волонтера Serg Marco. Он непосредственно контактирует с морской пехотой, которая несет службу на этом направлении и на своей странице в сети Фейсбук.

"Выяснились подробности вчерашнего боя (предварительно скажу: версии, которые гуляют в интернете, имеют под собой очень мало истины). И бой получился... интересным. Но сейчас мы возьмем паузу и помолчим. Потому что во-первых бои еще продолжаются, и не время пока выкладывать все карты на стол" - написал Serg Marco вчера вечером.

И добавил: "Но одно могу сказать: размен вышел для противника неподъемным. Таких разовых потерь, и еще от стрелкового оружия, я давно не помню".

Прокомментировал Serg Marco и происхождение видео, которое облетело все телеканалы и интернет каналы Украины и не только.





Как оказалось, снято оно было одной из камер видеонаблюдения на территории, которыми командование ВСУ пользуется для управления боями. Оказывается, в зоне АТО есть и такие, и они даже работают.

Что касается наших позиций в этом районе, то, несмотря на сообщения (в том числе с фотодоказательствами) о разрушении вражеских укреплений вместе с боевиками на высоте "Дерзкая", закрепиться там ВСУ не смогли из-за массированного обстрела со стороны врага. Однако нашим удалось подобраться поближе к вражеским позициям.

Наша армия продолжает держать свои позиции вблизи оккупированных Пикуз, что не сулит нам спокойных дней в ближайшем будущем, ведь такая ситуация не устраивает обе стороны.

Террористам нужно отбросить ВСУ подальше от высоты "Дерзкая" и Пикуз. Украинской же армии также не помешало бы продвигаться вперед, чтобы не ощущать постоянное давление и огонь террористов. Размокшая после схода снега степь уже почти подсохла, что создает предпосылки для вылазок штурмовых и диверсионно-разведывательных групп.

Собственно, это и происходит в последние дни в Приазовье. Это видно из видео последствий того самого обстрела Водяного террористами.





Как отмечается, под прикрытием массированного огня диверсионно-разведывательная группа боевиков подошла вплотную к позициям морской пехоты. На этот раз наши в долгу не остались - вступили в бой и отбили нападение диверсантов. Однако, чтобы избежать этих малоприятных моментов в будущем, ВСУ должны как минимум закрепиться на высоте "Дерзкая".

Итак, главное развитие событий на этом направлении еще впереди.