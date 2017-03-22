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Нацбанк удерживает курс доллара на межбанке от резкого падения
22:18 21.03.2017 |
Торги на межбанке 21 марта завершились удешевлением доллара на 7 копеек, и фиксацией в рамках 26,82-26,84 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Доминирование экспортеров дало о себе знать с самого утра. Потому, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, межбанк достаточно быстро скатился сначала к 26,86-26,89 грн./$, а затем и к 26,80-26,83 грн./$. И уже на этом уровне на скупку валюты вышел Нацбанк. Правда, не с валютным аукционом, с покупками у 20-ки уполномоченных банков.
«НБУ появился на торгах с интервенцией в форме запроса «наилучшего курса» перед обедом. После обеда он продолжил выкупать доллар с рынка. По нашим оценкам, он приобрел сегодня порядка $15 млн. в курсовом диапазоне 26,80-26,82 грн./$. В результате чего котировки скорректировались к диапазону 26,82-26,84 грн./$, в котором безналичные торги финишировали», - объяснил Станислав Верхградский.
В числе наиболее активных продавцов доллара, как и прежде, выделялись аграрии, за которыми шли металлурги.
«Динамика безналичных торгов демонстрирует, что сезонные факторы для курсообразования сегодня остаются ключевыми. И в целом предложение и спрос в ближайшие дни будут находится в балансе», - прокомментировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты хором говорят о слабом спросе на валюту (отложенного спроса на нее не накопилось). Потому, если будут расти продажи доллара, то ключевым его покупателем будет становиться Нацбанк.
Именно этого казначеи и ждут в ближайшее время - роста валютных продаж при скромном спросе.
«На межбанке в ближайшие дни станет актуальным фактор окончания месяца, в результате чего допускаем незначительное укрепление гривны. Ситуация с блокадой на востоке страны пока на котировках не отразилась - необходимо время для оценки последствий этого решения СНБОУ», - сказал Станислав Верхградский.
В конце месяца экспортеры обычно активнее продают валюту под налоговые платежи и выплату зарплат персоналу.
«К тому же выводы монетарного комитета НБУ сегодня подтвердили существующие прогнозы, что блокада не окажет критического давления на курс. Соответственно, мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы (традиционно наиболее благоприятные для позиций гривны) валютный рынок будет оставаться относительно спокойным и прогнозируемым», - заверил Олег Куринной.
Куринной с Верхградским дали на завтра почти одинаковые прогнозы для межбанка -26,80-26,95 грн./$ и 26,85-26,95 грн./$, соответственно.
В тоже время курс наличного доллара может вырасти в кассах банков. Сегодня его стали активнее приобретать.
«Наличный доллар 21 марта подрастал с 27,02-27,08 грн./$ до 27,05-27,15 грн./$. Сегодня ощущалась нехватка наличного доллара. Банки ставят на покупку завышенные курсы, подогревая рынок. Скорее всего, завтра возможно продолжение тенденции роста курса валюты на 5-10 копеек», - спрогнозировал Станислав Верхградский.
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