Валовый внешний долг Украины в 2016 году сократился на 4,4%, или на $5,25 млрд, - до $113,48 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) во вторник.

Согласно информации на его сайте, за четвертый квартал долг уменьшился на 2,2%, или на $2,53 млрд.

По данным НБУ, наиболее активно в минувшем году внешний долг сокращали банки, что связано с их докапитализацией, – на 30,1%, или на $3,86 млрд, до $8,97 млрд, тогда как внешний долг центрального банка уменьшился на 6,9%, или на $0,47 млрд – до $6,24 млрд.

В секторе госуправления по итогам 2016 года зафиксирован незначительный прирост внешнего долга на 1,1%, или на $0,38 млрд, что во многом связано с его сокращением на 2,8%, или на $1,05 млрд в последнем квартале года.

Как сообщалось, валовый внешний долг Украины в 2015 году сократился на 6%, или на $7,58 млрд.

Валовый внешний долг Украины ($ млн)

01.01.16 01.04.16 01.07.16 01.10.16 01.01.17 Изм. за год, % Изм. за IV кв., % Сектор общего госуправления 35 959 36 805 36 582 37 389 36 339 1,1 -2,8 Центральный банк 6 708 6 366 5 494 6 482 6 242 -6,9 -3,7 Другие депозитные корпорации 12 823 11 125 10 503 9 504 8 966 -30,1 -5,7 Другие секторы 54 677 54 482 53 881 53 947 53 322 -2,5 -1,2 Прямые инвестиции: межфирменный долг 8 562 8 577 8 502 8 693 8 614 0,6 -0,9 Валовый внешний долг 118 729 117 355 114 962 116 015 113 483 -4,4 -2,2

Данные – НБУ, расчеты – Интерфакс-Украина