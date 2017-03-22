Согласно информации на его сайте, за четвертый квартал долг уменьшился на 2,2%, или на $2,53 млрд.
По данным НБУ, наиболее активно в минувшем году внешний долг сокращали банки, что связано с их докапитализацией, – на 30,1%, или на $3,86 млрд, до $8,97 млрд, тогда как внешний долг центрального банка уменьшился на 6,9%, или на $0,47 млрд – до $6,24 млрд.
В секторе госуправления по итогам 2016 года зафиксирован незначительный прирост внешнего долга на 1,1%, или на $0,38 млрд, что во многом связано с его сокращением на 2,8%, или на $1,05 млрд в последнем квартале года.
Как сообщалось, валовый внешний долг Украины в 2015 году сократился на 6%, или на $7,58 млрд.
Валовый внешний долг Украины ($ млн)
|01.01.16
|01.04.16
|01.07.16
|01.10.16
|01.01.17
|Изм. за год, %
|Изм. за IV кв., %
|Сектор общего госуправления
|35 959
|36 805
|36 582
|37 389
|36 339
|1,1
|-2,8
|Центральный банк
|6 708
|6 366
|5 494
|6 482
|6 242
|-6,9
|-3,7
|Другие депозитные корпорации
|12 823
|11 125
|10 503
|9 504
|8 966
|-30,1
|-5,7
|Другие секторы
|54 677
|54 482
|53 881
|53 947
|53 322
|-2,5
|-1,2
|Прямые инвестиции: межфирменный долг
|8 562
|8 577
|8 502
|8 693
|8 614
|0,6
|-0,9
|Валовый внешний долг
|118 729
|117 355
|114 962
|116 015
|113 483
|-4,4
|-2,2
Данные – НБУ, расчеты – Интерфакс-Украина