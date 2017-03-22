Государственный комитет статистики сообщил о росте реального валового внутреннего продукта Украины в 2016 году в 2,3%, тогда как ранее правительство на базе оценок статведомства заявляло о 2,2%.

Согласно информации Госстата во вторник, оценка роста ВВП в четвертом квартале 2016 года по отношению к четвертому кварталу 2015 года улучшена с 4,7% до 4,8%, а по отношению к предыдущему кварталу – сохранена на уровне 1,9%.

Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%.

Госстат уточняет, что в первом квартале 2016 года рост ВВП по отношению к аналогичному периоду 2015 года составлял 0,1%, тогда как к предыдущему кварталу – 0,5%.

Во втором квартале 2016 года рост ускорился соответственно до 1,5% и 0,9%, в третьем квартале – до 2,3% и 1,4%, в четвертом, как уже указывалось выше, – до 4,8% и 1,9%.

В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.

Госстат напоминает, что в 2015 году падение реального ВВП Украины ускорилось до 9,8% с 6,6% в 2014 году и 0% в 2013 году.

Нацбанк Украины прогнозировал рост экономики в текущем году на 2,8%, однако в связи с торговой блокадой ОРДЛО ухудшил свою оценку до 1,9%.

Правительство в госбюджет-2017 заложило прогноз роста ВВП на 3%, однако в настоящее время также пересматривает его в сторону понижения в связи с блокадой ОРДЛО.



Валовый внутренний продукт производственным методом в 2016 году

Валовая добавленная стоимость фактических ценах В постоянных ценах 2010г, в % к 2015г., млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора Валовый внутренний продукт 2383182 100,0 2,3 17,1 Сельское хозяйство, охота и лесное 277197 11,7 6,0 9,1 Добывающая промышленность 129443 5,5 –1,0 37,4 Перерабатывающая промышленность 286616 12,0 3,6 16,9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 72037 3,0 1,8 32,5 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 9853 0,4 –0,3 24,7 Строительство 49871 2,1 16,3 10,2 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 331832 13,9 4,0 16,4 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 156333 6,6 3,0 12,4 Временное размещение и организация питания 13849 0,6 3,5 12,0 Информация и телекоммуникации 90135 3,8 4,6 18,7 Финансовая и страховая деятельность 60806 2,6 –15,7 6,9 Операции с недвижимым имуществом 143246 6,0 4,2 11,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 68358 2,9 3,8 18,0 Деятельность в сфере административного обслуживания 26811 1,0 4,2 19,0 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 122210 5,1 1,0 27,2 Образование 93410 3,9 –4,8 18,5 Здравоохранение и социальная помощь 57526 2,4 –4,1 16,5 Искусство, спорт, развлечения, отдых 13626 0,6 –3,8 14,6 Предоставление других видов услуг 17280 0,7 2,8 17,1 Налоги на продукты 367788 15,4 2,0 19,3 Субсидии на продукты –5045 –0,2 17,7 34,5

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.



Валовый внутренний продукт производственным методом в IV кв. 2016 года

Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2010г, к 4 кварталу 2015г., % В постоянных ценах 2010г, к VI кв. 2016г (сезонно скорректированные данные), % млн грн % к итогу, изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 723051 100,0 4,8 17,2 1,9 Сельское хозяйство, охота и лесное 104561 14,5 18,4 8,0 –0,8 Добывающая промышленность 41597 5,7 –0,7 61,5 0,5 Перерабатывающая промышленность 88106 12,2 2,7 20,1 3,6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 23085 3,2 5,1 51,0 –0,2 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 2686 0,4 0,2 27,7 –3,2 Строительство 19932 2,8 15,6 8,6 1,5 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 98973 13,7 1,9 17,8 –1,0 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 43877 6,1 3,2 8,4 0,2 Временное размещение и организация питания 3708 0,5 3,3 11,9 0,2 Информация и телекоммуникации 24991 3,4 3,6 13,1 1,8 Финансовая и страховая деятельность 16219 2,2 11,8 8,6 3,8 Операции с недвижимым имуществом 37655 5,2 2,0 8,6 2,3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 18252 2,5 2,5 11,6 3,4 Деятельность в сфере административного обслуживания 7085 1,0 2,5 15,7 1,8 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 36411 5,0 –5,0 30,9 –0,1 Образование 27361 3,8 –1,9 16,3 –0,1 Здравоохранение и социальная помощь 17816 2,5 1,4 10,2 3,9 Искусство, спорт, развлечения, отдых 4277 0,6 –1,9 10,9 –0,9 Предоставление других видов услуг 4614 0,6 6,7 10,1 3,6 Налоги на продукты 104189 14,4 2,9 17,9 х Субсидии на продукты –2344 –0,3 22,5 48,3 х

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.