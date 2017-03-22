Согласно информации Госстата во вторник, оценка роста ВВП в четвертом квартале 2016 года по отношению к четвертому кварталу 2015 года улучшена с 4,7% до 4,8%, а по отношению к предыдущему кварталу – сохранена на уровне 1,9%.
Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%.
Госстат уточняет, что в первом квартале 2016 года рост ВВП по отношению к аналогичному периоду 2015 года составлял 0,1%, тогда как к предыдущему кварталу – 0,5%.
Во втором квартале 2016 года рост ускорился соответственно до 1,5% и 0,9%, в третьем квартале – до 2,3% и 1,4%, в четвертом, как уже указывалось выше, – до 4,8% и 1,9%.
В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.
Госстат напоминает, что в 2015 году падение реального ВВП Украины ускорилось до 9,8% с 6,6% в 2014 году и 0% в 2013 году.
Нацбанк Украины прогнозировал рост экономики в текущем году на 2,8%, однако в связи с торговой блокадой ОРДЛО ухудшил свою оценку до 1,9%.
Правительство в госбюджет-2017 заложило прогноз роста ВВП на 3%, однако в настоящее время также пересматривает его в сторону понижения в связи с блокадой ОРДЛО.
Валовый внутренний продукт производственным методом в 2016 году
|Валовая добавленная стоимость фактических ценах
|В постоянных ценах 2010г, в % к 2015г.,
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|Валовый внутренний продукт
|2383182
|100,0
|2,3
|17,1
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|277197
|11,7
|6,0
|9,1
|Добывающая промышленность
|129443
|5,5
|–1,0
|37,4
|Перерабатывающая промышленность
|286616
|12,0
|3,6
|16,9
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|72037
|3,0
|1,8
|32,5
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|9853
|0,4
|–0,3
|24,7
|Строительство
|49871
|2,1
|16,3
|10,2
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|331832
|13,9
|4,0
|16,4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|156333
|6,6
|3,0
|12,4
|Временное размещение и организация питания
|13849
|0,6
|3,5
|12,0
|Информация и телекоммуникации
|90135
|3,8
|4,6
|18,7
|Финансовая и страховая деятельность
|60806
|2,6
|–15,7
|6,9
|Операции с недвижимым имуществом
|143246
|6,0
|4,2
|11,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|68358
|2,9
|3,8
|18,0
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|26811
|1,0
|4,2
|19,0
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|122210
|5,1
|1,0
|27,2
|Образование
|93410
|3,9
|–4,8
|18,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|57526
|2,4
|–4,1
|16,5
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|13626
|0,6
|–3,8
|14,6
|Предоставление других видов услуг
|17280
|0,7
|2,8
|17,1
|Налоги на продукты
|367788
|15,4
|2,0
|19,3
|Субсидии на продукты
|–5045
|–0,2
|17,7
|34,5
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
Валовый внутренний продукт производственным методом в IV кв. 2016 года
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2010г, к 4 кварталу 2015г., %
|В постоянных ценах 2010г, к VI кв. 2016г (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|% к итогу,
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|723051
|100,0
|4,8
|17,2
|1,9
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|104561
|14,5
|18,4
|8,0
|–0,8
|Добывающая промышленность
|41597
|5,7
|–0,7
|61,5
|0,5
|Перерабатывающая промышленность
|88106
|12,2
|2,7
|20,1
|3,6
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|23085
|3,2
|5,1
|51,0
|–0,2
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|2686
|0,4
|0,2
|27,7
|–3,2
|Строительство
|19932
|2,8
|15,6
|8,6
|1,5
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|98973
|13,7
|1,9
|17,8
|–1,0
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|43877
|6,1
|3,2
|8,4
|0,2
|Временное размещение и организация питания
|3708
|0,5
|3,3
|11,9
|0,2
|Информация и телекоммуникации
|24991
|3,4
|3,6
|13,1
|1,8
|Финансовая и страховая деятельность
|16219
|2,2
|11,8
|8,6
|3,8
|Операции с недвижимым имуществом
|37655
|5,2
|2,0
|8,6
|2,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|18252
|2,5
|2,5
|11,6
|3,4
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|7085
|1,0
|2,5
|15,7
|1,8
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|36411
|5,0
|–5,0
|30,9
|–0,1
|Образование
|27361
|3,8
|–1,9
|16,3
|–0,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|17816
|2,5
|1,4
|10,2
|3,9
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|4277
|0,6
|–1,9
|10,9
|–0,9
|Предоставление других видов услуг
|4614
|0,6
|6,7
|10,1
|3,6
|Налоги на продукты
|104189
|14,4
|2,9
|17,9
|х
|Субсидии на продукты
|–2344
|–0,3
|22,5
|48,3
|х
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.