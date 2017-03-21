Отслеживая активность боевых действий на линии фронта невозможно не заметить, что с определенной периодичностью горячая фаза противостояния смещается из Донецка и Мариуполя в район Докучаевска, который находится примерно посредине между упомянутыми городами.

Здесь еще с прошлого года ведутся бои за освобождение города от российско-террористических оккупантов. При очень большом желании Вооруженные силы Украины могли зайти в город и зачистить его от террористов еще прошлой осенью - город с ноября находится в полуокружении. Однако, несмотря на то, что Докучаевск за "Минском-1" должен быть под украинским контролем, политической воли для его освобождения от оккупантов нет.

Собственно, по этой причине здесь почти отсутствует так называемое "ползучее наступление" - его банально некуда осуществлять, кроме как входить в город. Поэтому украинским войскам ничего не остается, кроме как время от времени вступать в артиллерийские перестрелки с террористами, кое-где ввязываясь в локальные бои с диверсионно-разведывательными группами боевиков.

Последний крупный бой состоялся буквально вчера вечером. Еще с трех часов дня стали поступать сообщения о том, что в районе Докучаевска началось военное противостояние с привлечением крупнокалиберных пулеметов, минометов 82 мм и 120 мм, бронетехники в артиллерии.

Началось все традиционно: с обстрелов террористами позиций Вооруженных сил Украины. В ответ на это наши военные открыли огонь на подавление вражеской артиллерии. Ближе к ночи боевикам Докучаевска поступило подкрепление и бой разгорелся с новой силой, однако в итоге стороны остались на своих позициях.

При этом, по сообщению местных жителей в соцсетях, этой ночью было очень громко и почти никто не спал.

Что характерно, террористы стреляли по позициям украинских военных из жилых районов города, провоцируя наших на ответ. Эта тактика для них не является новой - они ее используют едва ли не с начала войны, а особенно распростанили ее недавно в Донецке. Целью этого всего является, в первую очередь, спровоцировать украинцев на ответный огонь (по жилым кварталам города), чтобы потом на весь мир кричать о преступных зверствах "укропов".

"Они провокацию всегда делают: начинают со стрелкового, гранатометов, а заканчивают крупнокалиберными минометами и артиллерией. Стреляют из самого Докучаевска, из-за Докучаевска, из жилых районов" - рассказывают украинские военные.

Напомним, что Докучаевск - это город областного значения в Донецкой области, находящийся в 14 км от железнодорожной станции Еленовка (которая также согласно "Минска-1" должна быть под контролем Украины), и в 40 км южнее Донецка. В мирное время население города составляло около 25 тыс. жителей, но сейчас минимум вдвое меньше.

Рассматривая причины, которые заставляют террористов концентрировать усилия именно на этом участке фронта, следует учитывать, что согласно информации из открытых источников, Вооруженные силы Украины на Докучаевском концентрируют танковые войска (1-я танковая бригада стоит там в резерве).

Мы уже писали в предыдущих материалах о том, что под Докучаевском есть смысл нанести отвлекающий удар, чтобы заставить противника растянуть фланги и отвлечься от обороны Донецка.

Кроме этого не исключен вариант развития событий, по которому украинская армия продолжает держать в полуокружении город, тогда как 1-я танковая бригада с тыла делает обходной маневр через открытую степь, оставляет Докучаевск за спиной, прорывается вглубь вражеской территории и наносит удар, например, по Старобешево. Или даже по Ленинскому району Донецка (находится на юге), сея панику в рядах врага и отвлекая на себя значительные силы обороны города, давая тем самым возможность другим войскам зайти в "столицу ДНР" с запада и севера, или осуществить другие маневры.

Степная местность данного района идеально подходит для танкового прорыва. Тем более, что с каждым днем степной грунт подсыхает и вероятность реализации такого сценария возрастает. Судя по всему, террористы своими атаками пытаются сорвать или хотя бы осложнить реализацию этого замысла.