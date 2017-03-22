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Топливно-энергетический комплекс
НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 с $3,5 млрд до $4,3 млрд из-за блокады Донбасса
14:22 21.03.2017 |
Национальный банк ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом рассмотрения выделения Украине следующего транша.
В частности, по оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля.
В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1,8 млрд долларов.
"Эти потери будут в основном компенсированы за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках, положительный эффект от которых на состояние текущего счета составит примерно 1 млрд долларов", - отмечает НБУ.
Как следствие, прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрен до 4,3 млрд долларов (январский прогноз - 3,4 млрд долларов).
Также Нацбанк ухудшил прогноз профицита сводного платежного баланса в 2017 с 1,1 млрд долларов до 600 млн долларов.
В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне - 4,3 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, ранее совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.
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