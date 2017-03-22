Национальный банк ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом рассмотрения выделения Украине следующего транша.

В частности, по оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля.

В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1,8 млрд долларов.

"Эти потери будут в основном компенсированы за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках, положительный эффект от которых на состояние текущего счета составит примерно 1 млрд долларов", - отмечает НБУ.

Как следствие, прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрен до 4,3 млрд долларов (январский прогноз - 3,4 млрд долларов).

Также Нацбанк ухудшил прогноз профицита сводного платежного баланса в 2017 с 1,1 млрд долларов до 600 млн долларов.

В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне - 4,3 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, ранее совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.



