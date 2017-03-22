Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 2,8% до 1,9% в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр прогноза роста ВВП, который ранее оценивался в 2,8% в 2017.

Национальный банк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году.

"Из-за захвата террористами действующих предприятий, которые работали в украинском правовом поле, разрыва цепей производства и поставки готовой продукции сократится объем выпуска продукции металлургии и добывающей промышленности, кокса, электроэнергии. Как следствие, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на 1.3 п.п. в результате торговой блокады. Этот негативный эффект от блокады будет преимущественно компенсирован за счет других факторов, прежде всего - более благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках для товаров украинского экспорта (металлов, железной руды, зерновых)", - объясняет НБУ.

Чистый положительный эффект на экономический рост от благоприятной ситуации на внешних рынках составит примерно 0.4 п.п.

В результате прогноз роста ВВП в 2017 году ухудшен с 2,8% до 1,9%.

При этом НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2018 году с 3% до 3,2%.

Как сообщали Українські Новини, ранее совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.