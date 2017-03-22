Украина в ночь на воскресенье, с 25 на 26 марта 2017 года, переходит на "летнее время", сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"На территории Украины 26 марта 2016 года в 3:00 по киевскому времени устанавливается летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 час вперед", - указано в сообщении МЭРТ.

Как сообщалось, в ночь на 30 октября 2016 года Украина перешла на "зимнее время", когда стрелки часов были переведены на один час назад.

Введение "летнего времени" предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

