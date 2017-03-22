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Топливно-энергетический комплекс
Украина в ночь на 26 марта переходит на "летнее время"
12:44 21.03.2017 |
Украина в ночь на воскресенье, с 25 на 26 марта 2017 года, переходит на "летнее время", сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
"На территории Украины 26 марта 2016 года в 3:00 по киевскому времени устанавливается летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 час вперед", - указано в сообщении МЭРТ.
Как сообщалось, в ночь на 30 октября 2016 года Украина перешла на "зимнее время", когда стрелки часов были переведены на один час назад.
Введение "летнего времени" предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Летнее время используется в почти семидесяти странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.
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