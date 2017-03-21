Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

На прошлой неделе Малиновский районный суд Одессы вынес первое в истории Украины судебное решение о конфискации морского судна в связи с многократным посещением портов оккупированного Крыма.

Таким "счастливчиком" стало торговое судно Sky Moon, ходившее под флагом Танзании. Вместе с судном был конфискован и груз - 3 тысячи тонн технической соды (рыночная стоимость на сегодня составляет 18,5 млн грн.).

В суде было доказано, что судно неоднократно (как минимум восемь раз) совершало рейсы в оккупированный Крым, перевозя из закрытых портов Керчи, Феодосии и Севастополя в Турцию и Молдову металлолом, техническую кальцинированную соду и семена льна. Причем и капитан, и судовладелец делали это сознательно, подделывая документы о погрузке грузов в российском порту Темрюк.

К уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом также капитан судна (ему вменяется вина по двух уголовным статьям - "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и "служебная подделка" и один из основателей компании-грузовладельца NTA Invest Group S.R.O. - гражданин Молдовы Сергей Нерух.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца - гражданина Румынии, который организовал совершение этого преступления. Кроме того, по результатам расследования военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении зарегистрированного на ее территории юридического лица в обход европейских санкций о запрете торговли с временно оккупированным Крымом.

Так закончилась одиссея, начавшаяся 30 ноября прошлого года, когда пограничники в украинских внутренних водах на Дунае задержали Sky Moon. По данным погранслужбы, капитан судна пытался сымитировать поломку машины, однако, несмотря на сопротивление, судно было задержано и доставлено в порт Рени.

Говоря об этом случае в целом, надо отметить, что противоправным деянием по украинскому законодательству, за совершение которого предусматривается уголовная ответственность, является не сам заход судна. Здесь корректнее говорить о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, причем, как оговорено в законе, "с целью причинения вреда интересам государства".

Причем выявление факта захода в порты Крыма может повлечь юридическую ответственность экипажа судна только при последующем заходе в украинский порт.

До марта 2017 года Госпогранслужба ограничивалась только штрафами за административное правонарушение, которые накладывались на капитанов судов, которые заходили в порты временно оккупированного Крыма. По состоянию на весну прошлого года, это было 38 судов, общая сумма штрафов составила 240 тысяч гривен. Было арестовано единственное судно - турецкое судно Kanton, однако дело после марта 2015 года так и не смогли довести до суда.

Вообще стоит отметить, что Украина приняла за основу положение, при котором иностранное судно можно арестовать только при последующем заходе в украинский порт. В тоже время, по международным конвенциям в случае такого рода нарушений страна имеет право требовать ареста судов - нарушителей морской блокады в любой точке земного шара.

Такое самостоятельно наложенное ограничение сильно сужает возможности Украины как государства и фактически сводит морскую блокаду к почти декоративной функции.

Вполне очевидно, что такое мягкое положение было принято для того, чтобы сознательно не обострять отношения с Россией, ведь вполне очевидно, что российские суда в украинские порты по своей воле заходить не будут.

Почему так получилось, приходится только гадать, однако отметим, что такое решение в принципе не укладывается в общую концепцию российско-украинской гибридной войны, которую активно продвигает украинская власть и президент Петр Порошенко лично.

Ведь, даже по данным Государственной гидрографической службы Украины, по состоянию на август 2016 года в портах Крыма и города Севастополя за два года было зафиксировано 631 судно. Причем в эту цифру входят как суда, которые находились в портах на момент аннексии, так и те, кто заходил позже, но не входят в военные и вспомогательные суда ВМФ России. По этим же данным, 352 судна имели флаг России или принадлежали российским собственникам, 43 судна были зарегистрированы в Евросоюзе, а еще 22 судна принадлежали бенефициарам из ЕС.

В целом, несмотря на весьма показательный уголовный процесс, мы вынуждены констатировать, что фактически морской блокады со стороны Украины портов оккупированного Крыма нет. Похоже, что, пока продолжается война на Донбассе, нашей стране не до крымского судоходства и наказания нарушителей. В то же время, вполне очевидно, что даже окончание "горячей фазы" на Донбассе не приведет к улучшению отношений между Россией и Украиной.

Однако нельзя исключать, что, как только Украина почувствует себя в относительной безопасности от посягательств от северного соседа, придет время для кардинального решения и этого вопроса. Тем более, что в этом есть наш экономический интерес, и немалый.

И речь идет не о штрафах и арестах судов, а о более глобальных вещах - перенаправлении потока транзитных грузов российских экспортеров в украинские порты. Ведь если крымские порты будут плотно блокированы (имеется ввиду, что будет создана эффективная система отслеживания заходов судов в крымские порты, выявления нарушителей и их последующего наказания), то серьезные судовладельцы будут вынуждены отказаться от практики использования крымских портов в своих логистических цепочках. Тогда вполне вероятно на первый план выйдут и украинские порты с их перевалочными мощностями.