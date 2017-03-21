Под украинским Водяным и оккупированными Пикузами состоялся бой наших морпехов и боевиков.

После ночной пристрелки, с 19 на 20 марта, с использованием минометов и стрелкового оружия, утром в понедельник начался бой, в котором враг не чурался использовать 152-мм и 122-мм артиллерию, РСЗО "Град", обстреливая наши позиции под Водяным. Традиционно, как наш штаб, так и боевики обвинили в наступлении друг друга.

Согласно информации пресс-центра АТО, оккупанты начали провокационные обстрелы из артиллерии в направлении населенного пункта Водяное под Мариуполем, которое находится за 2 километра от оккупированных Пикуз. Огонь противника одновременно велся по нескольким позициям подразделений морской пехоты. Прикрываясь огнем артиллерии, противник силами доусиленного взвода начал наступательные действия, но получил достойный отпор.

Волонтер Serg Marco сообщал, что уже не первый день ведутся бои и ВСУ уничтожают вражеские опорники под Саханкой и Пикузами.

Впоследствии он также добавил, что есть неподтвержденная информация об уничтоженном опорнике вместе с боевиками в результате боев, которые велись утром 20 марта.

По имеющимся данным, речь могла идти об опорнике боевиков на высоте "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана). Бои там подтверждали даже со стороны террористов, которые в свою очередь сообщали о наступлении ВСУ "силами двух взводов под прикрытием минометного огня".

Ближе к 14 часам дня стало известно, что враг начал массированный артобстрел, в том числе по своим уничтоженным позициям, и задействовал танки.

В 14:55 пресс-центр штаба АТО сообщил, что позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов.

Появилось и видео обстрелов.





Информация о потерях поступала разная. Некоторые волонтеры, например, Семен Кабакаев и Андрей Рымарук, в Фейсбуке сообщали о четырех погибших наших бойцах. Кабакаев писал, что получил информацию от ребят из УДА, однако впоследствии удалил собственный пост.

Рымарук из "Вернись живым" сообщал, что увидел информацию пресс-центра АТО, которая была исправлена.

Другие волонтеры гневно отреагировали, призвав не верить в ложь о потерях.

Позже пресс-центр АТО сообщил о двух погибших воинах, а потом о трех.

На сегодняшнее утро известно, что по официальным данным пресс-центра АТО, бой под Водяным начался в 9:30. Российские оккупанты применили тяжелое вооружение, РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 и 122 мм. По укреплениям неподалеку тоже била артиллерия 122 калибра. Вблизи Широкино враг вел огонь из минометов и БМП, использовали танк. Были обстреляны также позиции морпехов вблизи Лебединского, Талаковки, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Две группы противника, численностью до 40 человек, вплотную подошли к нашим позициям под Водяным. Вследствие боевого столкновения террористы потеряли 8 человек убитыми и 16 были ранены. Украинская армия потеряла трех воинов, а еще 9 были ранены.

Понятно, что официально штаб вряд ли скажет о том, что ВСУ попытались пойти в наступление. Максимум, что мы сможем услышать - это о контрнаступлении нашей армии в ответ на провокации боевиков.

Но, воспользовавшись логикой и информацией, можно предположить, что наши морпехи, вследствие возможного контрнаступления, попытались отбить позиции врага на высоте "Дерзкая", которая является ключевым пунктом террористов на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка. Пока известно об уничтоженных огнем позициях врага на "Дерзкой", но закрепиться там ВСУ не смогли из-за массированного обстрела со стороны врага, однако подобрались еще ближе. Эту информацию подтверждают даже со стороны террористов, впрочем отмечают, что они не потеряли высоту.

Наша армия продолжает держать свои позиции вблизи оккупированных Пикуз.

Мы уже неоднократно сообщали, что как ВСУ, так и боевиков в этом районе ситуация не устраивает. Наша армия заинтересована в высоте "Дерзкая" и Пикузах, которые по "Минску-1" должны быть под нашим флагом. Так, прорыв фронта здесь станет плацдармом для наступления на Новоазовск. Боевикам необходимо отбросить ВСУ от Пикуз и даже Водяного. Поэтому дальнейшая эскалация неизбежна.

