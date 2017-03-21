Украина рассматривает сейчас возможности закупки угля у Соединенных Штатов Америки, Австралии или в Южной Африки. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или США, или Австралия, или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

При этом, по его словам, в свое время правительство Арсения Яценюка сделало большую работу, а новое правительство ее продолжило. "Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали год на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость", - уверен премьер.

Он также в очередной раз прокомментировал ситуацию с угольной блокадой Донбасса, указав, что многие из тех, кто принимает в ней участие, искренне сердцем болеют за Украину, "но их действия имеют обратный эффект".