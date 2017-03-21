Народный депутат от БПП Ирина Луценко рассказала, о чем говорили лидеры парламентских фракций с Президентом Петром Порошенко на встрече в АП. Об этом пишет "112 Украина".

Луценко сообщила, что обсуждались пенсионная реформа, блокада Донбасса, а также обнародование меморандума МВФ после согласования документа.

"Шел широкий диалог относительно кандидатур на членов ЦИК, учитывая ситуацию с Охендовским. Нашли консолидированную позицию по законопроектам о кинематографии, связанные с украинским языком и т. д. Очень интересный диалог состоялся с Гройсманом. Задавались вопросы относительно пенсионной реформы. Решили, что в ближайшее время эта реформа будет напечатана, чтобы провести диалог с обществом и парламентом. Поговорили о том, что меморандум с МВФ будет объявлен, как только этот официальный документ будет подписан и согласован, чтобы общество и парламент могли увидеть, о чем правительство договорилось, нет ли там противоукраинской позиции, что отстояно позиция Украины в целом. Это будет проявляться в пенсионной реформе", - рассказала Луценко.

Также были проанализированы последствия торговой блокады Донбасса, уделили внимание ситуации с металлургией.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко назвал блокаду оккупированного Донбасса спецоперацией по его вытеснению в состав России.

