Спокойная валютная торговля в начале недели не позволила сдвинуть курс доллара. 20 марта межбанк закрылся почти на том же уровне, что и во время предыдущей сессии - 26,88-26,91 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«Сегодня межбанковские торги прошли в спокойной равновесной обстановке. Открытие торговой сессии происходило на уровнях 26,89-26,92 грн./$. В разгар торгов котировки переместились в диапазон 26,87-26,89 грн./$, в котором была заключена основная часть сделок. Финишировал межбанк котировками 26,88-26,91 грн./$», - уточнил он.

Утренний перекос в сторону валютных продаж был нейтрализован еще до обеда.

«В итоге спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку не объявлять о своем участии в торгах», - сказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Казначеи уверяют, что неприятное сообщение от Международного валютного фонда о переносе кредитования Украины, прозвучавшее еще в воскресенье, не сказалось на настроениях экспортеров и импортеров.

«Психологически новость об очередной задержке выделения транша не оказала на участников торгов влияние. Сегодня курсоформирование по большей мере происходит под давлением сезонных и макроэкономических факторов», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Хотя эксперты допускают определенную нервозность, если получение денег МВФ затянется надолго.

«Не исключаем, что отсутствие финансовой поддержки МВФ может создать дополнительное давление на курс гривны в среднесрочной перспективе, когда рынок начнет ощущать последствия транспортной блокады на востоке страны», - считает Станислав Верхградский.

В ближайшие же время финансисты не ждут серьезных изменений на межбанке.

«Думаю, эта неделя не принесет особых изменений на валютном рынке», - заверил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

«Спокойных торгов мы ожидаем на протяжении всей ближайшей недели. По состоянию на сейчас поступления валюты на рынки достаточные, чтобы удовлетворять существующий спрос, который из-за сезонных факторов начал постепенно снижаться», - согласился с коллегой Олег Куринной.

Он прогнозирует завтрашнюю торговлю межбанка в рамках 26,85-26,95 грн./$. С этим прогнозом согласился и Станислав Верхградский.

При этом финансисты допускают сохранение текущего курса и на наличном рынке.

«Наличный доллар 20 марта был стабилен и торговался в диапазоне 26,95-27,03 грн./$», - уточнил Верхградский.