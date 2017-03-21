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Наступление ВСУ. Что происходит вблизи "Дерзкой" и Пикуз
20:03 20.03.2017 |
ВСУ перешли в наступление и прямо сейчас ведут ожесточенные бои за высоту "Дерзкая" вблизи Водяного и Пикуз. Есть погибшие.
Сегодня утром Depo.ua подробно описывал ситуацию на Мариупольском направлении и сообщал, что наши морпехи ведут бой с оккупантами за высоту "Дерзкая" (или "Дерзкий" - от названия кургана).
По состоянию на вечер понедельника ситуация существенно обострилась. Продолжается ожесточенный бой и наша армия ведет его с потерями.
Вчера вечером в Приморье велись традиционные позиционные бои с использованием стрелкового оружия и минометов. Сегодня утром пресс-центр АТО сообщил об относительной стабилизации ситуации, насчитав 26 обстрелов со стороны врага. Однако, ближе к 12 часам под Водяным и оккупированными Пикузами начался активный бой.
С нашей стороны информацию публиковали волонтеры - киевлянин Serg Marco, а также Центр волонтеров "People's Project".
"Оккупанты прямо сейчас бьют по украинским морпехам из всего, что есть. Наши ребята достойно отвечают. По предварительным данным, полностью истребили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Враг усиливает артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя идут вражеские танки. Если раньше российские танки прятались в темноте ночи, то сейчас только час дня. Морпехи готовятся горячо приветствовать вражескую "броню", - говорилось в сообщении.
Из сообщения волонтера Serg Marco удалось узнать, что наша армия уничтожает позиции врага под Пикузами и Саханкой.
По нашим данным, речь также идет об участке между Водяным и Пикузами, а именно - вблизи высоты "Дерзкая".
Со стороны боевиков появилось сообщение, что бой продолжается с использованием РСЗО "Град", а также гаубиц и минометов 120-мм и 82-мм калибра. При этом, боевики раскрыли детали. Мол, в 12:40 наша армия силами двух взводов под прикрытием минометного огня и бронетехники сделала попытку прорыва позиций террористов в районе населенного пункта Пикузы. Террористы сообщили, что у них есть трое раненых бойцов. Полного подтверждения информации боевиков из своих источников мы не получили.
С нашей стороны подтверждена информация о двух погибших морпехах (трое по состоянию на 18:16). Кроме того, по уточненной информации штаба АТО, еще 7 получили ранения. В то же время, спикер АТО в комментарии "5 каналу" сообщил о 9 раненых.
В боях террористы применили "Грады", артиллерию калибра 152-мм и 122-мм.
По позициям украинских войск в районе населенного пункта Водяное враг выпустил 40 снарядов калибра 152-мм, 40 снарядов калибра 122-мм и 55 мин калибра 120-мм. Кроме того, во время обстрела противник применил реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град", осуществив 65 выстрелов.
В настоящее время бой продолжается. С фронта поступает дозированная информация о том, что наши воины смогли снизить позиции террористов на высоте "Дерзкая". Но пока официальных данных об этом нет. Поэтому, остается лишь ожидать новой реакции штаба, чтобы делать выводы о боях на этом участке фронта.
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