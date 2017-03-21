Шаткий баланс между высшим руководством государства и отдельными олигархами, похоже, подходит к концу. В результате власть может потерять возможность управления над целыми областями. Причем, не где-то там на востоке, а глубоко в тылу. Например, на Волыни.

Кажется, что Игорь Коломойский не простил Петру Порошенко национализацию Приватбанка и теперь готов мстить при первой же возможности. Например, заблокировав поставки антрацита из оккупированных территорий. Или в будущем - неповиновением ряда областей: Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской и Волынской, где можно наблюдать феноменальные успехи команды Игоря Валерьевича. Ведь областью занимается бизнес-партнер олигарха и его правая рука Игорь Палица.

История

Волынь долгое время оставалась вне поля зрения финансово-промышленных групп. Единственным мощным аборигеном всегда была группа "Континиум" во главе с Игорем Еремеевым. Опираясь на его поддержку, областью много лет успешно руководил ныне покойный губернатор Борис Климчук, умело удовлетворяя интересы местных аграриев и бизнесменов средней руки.

Возможно, именно поэтому никто всерьез не воспринял в 2012 году поход в нардепы по "мажоритарке" в областном центре уроженца Луцка Игоря Палицы. А зря.

"Континиум", имея монополию на управленческо-политические решения в области, не слишком интересовался местной политикой. Игоря Еремеева больше интересовали дела общегосударственные: Аграрная партия Украины, Народная партия, блок Литвина, мажоритарные округа в Верховную Раду. С местными элитами можно было всегда договориться, что было значительно дешевле, чем постоянно содержать политические организации разных мастей.

Игорь Палица пошел другим путем. Перед парламентскими выборами 2012 года он основал благотворительный фонд "Новый Луцк", который действовал в областном центре. Многие думали, что его деятельность прекратится сразу после того, как Палицу избрали в Верховную Раду, однако фонд системно работает вот уже шестой год подряд. В январе 2016 года "Новый Луцк" переименовали в "Только вместе" и он распространил свою деятельность на территорию всей области. По словам Палицы, за 5 лет работы фонд потратил более 300 млн гривен.

В конце концов, в области был такой-сякой баланс по линии Континиум-Приват. Но все изменилось в середине 2015 года, когда во время конной прогулки получил травму Игорь Еремеев. Через несколько месяцев он умер, так и не придя в сознание. На Волыни "высвободился" 23-й мажоритарный округ, от которого Еремеев был депутатом парламента.

Готовясь к местным выборам 2015 года, Палица открывает представительства фонда во всех районах, входящих в "вакантный" мажоритарный округ. В конце концов, победу одерживает депутат облсовета от УКРОПа Ирина Констанкевич.

После смерти Еремеева проблема была еще и в том, что "Континиум" максимально дистанцировался от политики и не выставил своего кандидата на округе покойного руководителя. Видя это, местные элиты начали искать поддержки у единой мощной силы, заинтересованной в политическом процессе на Волыни - УКРОПа.

Игорь Палица

Выборы

Тотальный подкуп избирателей на фоне легально работающего благотворительного фонда Игоря Палицы "Новый Луцк" сделало "чудо" для УКРОПа. На Волыни партия набрала наибольшее количество голосов среди всех политсил: 26% в областном совете и 36% в Луцком городском.

Это позволило Игорю Палице возглавить Волынский областной совет и сформировать собственное большинство с участием УКРОПа, "Свободы", части "Батькивщины" и части "радикалов".

В то же время избранный от "Солидарности" Луцкий городской председатель Николай Романюк сформировал в городском совете большинство под себя: БПП, "Свобода", "Батькивщина", "Самопомич", "радикалы". УКРОП с крупной фракцией остался в оппозиции.

Неплохой результат показал УКРОП и на выборах в районах, где представители этой политсилы возглавили в области 4 совета из 16.

Сейчас, когда происходят выборы в объединенных территориальных общинах (ОТГ), УКРОП и дальше цементирует свою власть на низовом уровне.

Губернатор

Владимира Гунчика назначили руководить областной администрацией в июле 2014 года - через два месяца после избрания Президентом Петра Порошенко. Владимир Гунчик длительное время работал на различных руководящих должностях на Луцком автомобильном заводе и в корпорации "Богдан", который принадлежит Порошенко.

Однако кроме личной преданности Президенту, Владимир Гунчик ничего чрезвычайного за 2,5 года так и не продемонстрировал: на местных выборах "Солидарнисть" заняла второе место после УКРОПа, место в 23-м округе в парламент досталось представительнице Палицы, бизнесменов и аграриев вокруг себя сплотить не смог.

Владимир Гунчик

Кроме того, Владимир Гунчик не смог договориться не только с местными политическими и бизнес элитами, но и с общественными активистами. К примеру, в первые дни работы на своем посту Гунчику разбили на голове яйцо, а недавно, во время "блокадных" событий в стенах Волынской ОГА, он был публично послан вкусной филологической конструкцией, наиболее культурное слово которой было "что".

Такое унижение терпел разве что губернатор-регионал Александр Башкаленко, которого публично ставили на колени в Луцке во время Революции Достоинства.

Чувствуя слабость Владимира Гунчика, председатель облсовета Игорь Палица позволяет рассказывать в прямом эфире телевидения о том, как губернатор "обгадился".

О том, что Гунчика нужно менять, в АП говорили еще после местных выборов 2015 года, однако так и не нашли столь же преданной кандидатуры.

Ресурсы Палицы

Кроме политических активов, на Волыни Палица имеет существенный медийный ресурс. Ему принадлежит самый рейтинговый местный информационный портал "Волынские новости", а также одноименная газета, которая распространяется в основном в районах.

Недавно Палица также получил контроль над ТРК "Аверс" - самым рейтинговым местным телеканалом, которому составляет конкуренцию лишь недореформированная областная гостелерадиокомпания.

Также в области действует парамилитарное формирование "Стражи порядка". Официально - это общественное формирование, которое помогает полицейским патрулировать улицы. Неофициально - представители "Стражи порядка" появляются на различных общественно-политических мероприятиях, где присутствует интерес Палицы. К слову, представитель этого общественного формирования всегда дежурит возле приемной председателя облсовета.

И все это требует постоянных больших финансовых вливаний.

Кроме того, Игорь Петрович время от времени может пользоваться услугами "тяжелой артиллерии" - телеканала "1+1".

"Блокада"

13 февраля по Украине прокатилась волна возмущения в связи с разгоном активистов торговой блокады ОРДЛО на станции Кривой Торец. Звучали призывы выходить на площади и под административные здания городов Украины. В конце концов, в областных центрах это не вызвало особого энтузиазма, кроме Луцка, где в стены ОГА собралось около 150 человек. Среди них - и политики, и общественные деятели, и атовцы, и журналисты. Именно поэтому в центральных сми начали говорить о "захвате" помещения ОГА.

Происходило все в 7 вечера, поэтому здание администрации фактически пустовало. На встречу с активистами приехали губернатор, начальники полиции и СБУ. И если с двумя последними прибыли солидные делегации ответственных работников, то рядом с Гунчиком не было ни заместителей, ни советников, ни руководителей структурных подразделений. Государственная власть в лице губернатора осталась один на один с разъяренной толпой.

На следующий день собралась сессия областного совета, где депутаты приняли обращение относительно блокады торговли с ОРДЛО и санкций в отношении российских банков. Но не это было главным. Заговорили об "импичменте" председателю Волынской ОГА. А для этого нужно не простое большинство голосов, а 2/3, которых без депутатов от "Солидарности" и "Нашего края" никак не собрать.

Луцкий городской совет

На следующий день баталии перенеслись в стены городского совета областного центра, где депутаты должны были принять свое решение по блокаде. Хотя весь следующий день снимали секретаря совета.

Николай Романюк

Дело в том, что в начале февраля в Луцке умер городской председатель Николай Романюк. Его полномочия должен осуществлять секретарь городского совета, которым является Юлия Вусенко от "Самопомочи". Но УКРОП, который имеет наибольшую фракцию в ЛГС, решил поставить на эту должность своего человека, чтобы руководить городом до момента избрания нового городского главы. Для этого УКРОП заручился поддержкой фракций "Батькивщина" и Радикальной партии, а также частью депутатов от "Солидарности".

Решение о принятии к сведению смерти городского главы новосозданное большинство отказывается голосовать вот уже более 40 дней после его смерти. Причина такого циничного поведения проста: чтобы сменить секретаря требуется простое большинство голосов. Зато, когда факт смерти принят к сведению советом, секретарь приобретает все полномочия городского главы, в том числе и право вето, для преодоления которого требуется уже 2/3 голосов от состава совета. Именно поэтому Киев не может никак проститься с покойником.

В конце концов, новосозданное большинство проголосовало за снятие с должности Юлии Вусенко. Но тут началось самое интересное: кто должен подписать это решение? По закону, такое право имеет только секретарь совета и городской глава. Мэра нет, а если это решение подпишет секретарь, то нарушится конституционный принцип непрерывности власти.

УКРОПовское большинство решило идти до конца и решение подписал председательствующий на заседании депутат. Теперь это решение оспаривается в суде, а над депутатом, который его подписал, нависла угроза уголовной ответственности.

Если конструктивную работу совета наладить не удастся, то вероятно, он будет распущен и назначены досрочные выборы депутатов.

Перспективы

Команда Коломойского активно закрепляется в области. Нарушен хрупкий баланс, который в свое время обеспечивал Игорь Еремеев и Борис Климчук. На следующих выборах в УКРОП планирует занять кресло мэра и получить большинство в городском совете. В идеале, даже единоличное. И самое главное, что это не тупой подкуп, а настоящие электоральные симпатии избирателей, которые иногда перерастают в любовь.

При сохранении мажоритарки, в Верховную Раду на очередных или внеочередных выборах Игорь Палица хочет на Волыни провести своих кандидатов на 3-4 округах из пяти.

Аналогичной становится ситуация на выборах во все местные советы, в том числе ОТО.

Палица планировал взять под свой контроль добычу полезных ископаемых в области через созданное областным советом коммунальное предприятие "Волыньприродресурс". Речь идет о залежах меди, торфа, янтаря. На сегодня это не удалось. Деятельность "Волыньприродресурс" заблокирована ГПУ и НАБУ. Но где гарантия, что Палица не изобретет другую схему?

Выводы

Отсутствие конкуренции - это всегда зло. Будь это экономика, политика или спорт. Без конкуренции замедляется развитие. И Волынь, которая всегда была в рейтинге областей посередке, может скатиться на самый низ.

Даже Донбасс при расцвете Партии регионов не был таким однородным: Ахметов, Янукович, Ефремов, енакиевские, макеевские, горловские и другие постоянно боролись между собой за место под солнцем.

Будем откровенны, такое усиление команды Игоря Коломойского на Волыни случилось не за один день. Но в Киеве это предпочитали не замечать, оправдываясь тем, что есть и более важные проблемы.

А после жертвы Приватбанка Игорь Коломойский точно захочет позиционного преимущества в большой политической игре. В том числе на Волыни.