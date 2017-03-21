Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения Самойловой
18:09 20.03.2017 |
Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну незаконно посетившей оккупированный РФ Крым российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве.
"На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но, открою тайну - соответствующий документ уже подготовлен", - сказал глава СБ Украины Василий Грицак журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.
В.Грицак добавил: "Я хочу подчеркнуть, что моя позиция как руководителя спецслужбы - закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину".
Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 будет представлять Ю.Самойлова с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
Служба безопасности Украины сообщила, что проверит достоверность информации о возможных визитах Ю.Самойловой в Крым, и после этого примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию.
Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко заявил, что министерство изучает информацию относительно возможного выступления Ю.Самойловой в Крыму. Он отметил, что Мининформполитики не будет обращаться к Службе безопасности Украины с просьбой об изучении ситуации, поскольку СБУ уже в курсе и изучает ситуацию.
Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Антон Геращенко выразил мнение, что украинская сторона может позволить представительнице России Ю.Самойловой прибыть в Украину, но за посещение оккупированного Крыма ей придется ответить согласно украинскому законодательству. Он привел выдержки из законодательства Украины, определяющие такую процедуру.
14 марта исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы Юлии Самойловой решение должны принимать украинские власти.
Ранее глава СБУ выразил убеждение, что отправляя на песенный конкурс Ю.Самойлову, власти РФ решили проверить реакцию украинской стороны, и заверил, что "реакция СБУ обязательно будет", но хотел бы, чтобы была реакция не только спецслужбы: "Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов Евровидения, Министерства культуры, других соответствующих ведомств".
В понедельник, 20 марта, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" В.Грицак сообщил, что СБУ в ближайшее время примет решение относительно запрета на въезд в страну Ю.Самойловой. При этом он высказал свою позицию относительно того, что российской певице нужно запретить въезд на территорию Украины: "Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанк проигнорировал сообщение об очередной задержке выделения транша МВФ
|Что Украина должна доказать МВФ
|Наступление ВСУ. Что происходит вблизи "Дерзкой" и Пикуз
|Волынский гамбит Коломойского
Шаткий баланс между высшим руководством государства и отдельными олигархами, похоже, подходит к концу. В результате власть может потерять возможность управления над целыми областями. Причем, не где-то там на востоке, а глубоко в тылу. Например, на Волыни.
|СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения Самойловой
"Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину", - глава СБ Украины Василий Грицак.
|После транша от МВФ в Украину поступят EUR600 млн макрофинансовой помощи от ЕС - Порошенко
|Порошенко: обмен товарами с ОРДЛО может возобновиться, как только Украине вернут украденные заводы
Это интересно
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи