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После транша от МВФ в Украину поступят EUR600 млн макрофинансовой помощи от ЕС - Порошенко
EUR600млн макрофинансовой помощи от Европейского Союза поступят в Украину после перечисления транша в $1 млрд кредита от Международного валютного фонда, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Это не просто $1 млрд (транш от МВФ - ИФ), который стране нужен как воздух. Связанная с этим макрофинансовая помощь Европейского Союза, где мы также выполнили все критерии, которая поступит сразу после получения средств Международного валютного фонда на счета Национального банка, и это - EUR600 млн дополнительных средств", - сказал он на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.
Президент отметил, что "отдельные политиканы совместно с нашими внешними врагами пытались поставить подножку в принятии решения по МВФ".
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