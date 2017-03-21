Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут Украине украденные заводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития в Киеве.

«Нам пришлось решением СНБО временно приостановить транспортное сообщение с оккупированной территорией. Это решение носило вынужденный характер, оно лишь приостановило тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну. Борясь за возвращение территорий, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами, с теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины», - заявил он.

«Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.