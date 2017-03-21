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В обновленном меморандуме с МВФ содержатся базовые положения пенсионной реформы - Рева
17:37 20.03.2017 |
В обновленном тексте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) содержатся основные параметры запланированной в Украине пенсионной реформы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Когда мы готовили меморандум к подписанию, основные параметры (пенсионной реформы - ИФ) согласовывали с Фондом, соответственно с Минфином, поэтому базовые положения согласованы. Они есть в меморандуме", - сказал он в Киеве в понедельник.
Министр отметил, что в вопросе пенсионной реформы Кабинету министров Украины удалось убедить МВФ в правильности своего видения реформы, что "случается довольно редко".
А.Рева сообщил, что на сегодня над пенсионной реформой работает Министерство социальной политики, уже наработан ее рабочий вариант.
"У нас рабочий вариант есть, но мы его не обсуждаем, поскольку он еще будет уточняться и обсуждаться в правительстве", - уточнил А.Рева.
Министр добавил, что выступает за как можно скорейшее принятие данной реформы после ее внесения правительством в Верховную Раду.
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