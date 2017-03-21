После горячей недели в зоне АТО наступили относительно тихие выходные.

После боевых обострений на прошлой неделе, пик которых пришелся на четверг-пятницу, в выходные на линии фронта воцарилось относительное затишье.

Причем, судя как из сообщений пресс-центра штаба АТО, так и наших бойцов с передовой, не в последнюю очередь это произошло по причине уменьшения активности террористов. По определенным причинам они сократили количество как своих артиллерийских обстрелов, так и вылазок ДРГ.

Среди причин произошедшего на прошлой неделе обострения спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в субботу утром отмечал ротацию штатных подразделений российских войск и российских же наемников. Мол, чтобы пристреляться, оккупанты активно применяют те свежие силы, которые прибыли на линию соприкосновения.

Не исключено, что это действительно так и что за прошедшую неделю рашисты уже пристрелялись, поэтому их активность вернулась к среднестатистическим показателям. Тем более, что финансирование им существенно урезали и выстреливать тонны боекомплекта ежесуточно они уже не могут себе позволить.

Однако, более вероятными видятся другие причины. В частности, инфраструктурные.

Мы уже отмечали, что во время боевых обострений на прошлой неделе сразу в нескольких районах зоны АТО были повреждены газопроводы, ЛЭП и водопроводы. Например, город Ирмино, что западнее трассы "Бахмутка", в результате повреждений газопровода и ЛЭП еще в четверг остался без электроэнергии и газа.

Кроме этого, по информации пользователей соцсетей, село Луганское, Сигнальное и поселок Еленовка юго-западнее Донецка , а также село Набережное на юге "ДНР" полностью обесточены в результате боевых действий. Всего же по состоянию на субботу на временно оккупированной территории были повреждены 15 трансформаторных подстанций, в результате чего террористы вынуждены были запросить перемирие для их ремонта.

Также причиной временного "перемирия" может быть неоправданно большое количество потерь живой силой со стороны террористов. По сообщениям разведки, ежедневно рашисты теряют десятки боевиков убитыми, что не может не отразиться на морально-психологическом настрое. Частые сообщения о дезертирстве, которые регулярно поступают из так называемых "Л-ДНР" - прямое тому следствие.

Как бы там ни было, а количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилось вдвое: если за неделю случаев открытия огня фиксировалось больше сотни за сутки, то за вчера были зафиксированы лишь 50 таких случаев.

Что характерно, половина из них происходят на Мариупольском направлении, которое традиционно считается самым горячим - бои там не прекращаются никогда, даже когда в Авдеевке действует режим прекращения огня.

В этот раз это связано с тем, что ВСУ пытаются выбить боевиков с высоты "Дерзкая", поскольку она является ключевым пунктом террористов на линии обороны Азов (экс Дзержинское) - Саханка. Для врага эта высота является ключевой и именно поэтому они бросили в бой дополнительные силы.

При этом стоит понимать, что данное затишье носит явно временный характер. Так же, как не является тенденциозным наше наступление на высоту "Дерзкая". Ведь ситуация в зоне проведения АТО, которая сформировалась в последние годы, не предусматривает иного развития событий, кроме как позиционной войны вдоль линии разграничения, с использованием "артиллерийского пинг-понга", вылазок ДРГ и снайперских дуэлей.

Кардинальное решение ситуации видится только двумя путями: или ВСУ таки пойдут в наступление по всей линии фронта, и наступление это будет "до победного", или по условиям "Минска-3" будет принято решение о выводе Россией своих войск из Украины и капитуляция так называемых "армий" "ДНР" и "ЛНР". Все остальные договоренности о прекращении огня и декларации перемирия со стороны террористов мы уже проходили и знаем им цену.