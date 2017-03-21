Украина потеряла до 20% индустриального потенциала в результате российской агрессии. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.

Как передает корреспондент LIGA.net, президент отметил, что сейчас оживает промышленность - рост по итогам 2016 года составил 2,8%. "А промышленность больше всего пострадала от войны - ведь потеряно до 20% индустриального потенциала страны", - отметил он.

При этом, по словам Порошенко, промышленный рост прекратился еще за три года до начала российской агрессии, в 2011 году. "И я пока не знаю, повернули ли мы окончательно на позитив эту многолетнюю негативную тенденцию. Тем более что последствия так называемой блокады Донбасса, этого настоящего удара под дых Украине в первую очередь скажутся именно на этой отрасли, в промышленности", - подчеркнул он.

"Еще три года назад дефолт и полный крах казались неизбежными. Тогда по экономике синхронно ударили война, закрытие российского рынка и падение мировых цен на основные продукты украинского экспорта", - сказал он.

В этих условиях, отметил Порошенко, правительство шло на непопулярные шаги. "Я неоднократно извинялся за вынужденные решения, хотя понимаю, что большинство, возможно, извинять и не готово - слишком было больно. Но именно эти тяжелые решения позволили переломить тренд", - сказал он. Порошенко отметил, что ВВП Украины по итогам 2016 года увеличился на 2,2%, в четвертом квартале рост ускорился почти до 5% в год. В 2015 году, по его словам, экономика упала на 10%.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.