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Порошенко ожидает, что новый состав Верховного суда заработает в мае-июне
12:47 20.03.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что новый состав Верховного суда Украины начнет работу в мае-июне.
"Ожидаю, что новый Верховный суд заработает уже в мае-июне", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник.
Президент отметил, что до этого времени необходимо принять новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы на состоящую из 4-х звеньев.
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