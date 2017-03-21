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Топливно-энергетический комплекс
Мариупольское направление. ВСУ начали бои за "Дерзкую"
11:02 20.03.2017 |
Учитывая последние события под Мариуполем, официальные и неофициальные данные, которые сопровождают хронику войны, можно сказать, что возле Пикуз (бывшее Коминтерново) и вообще на Приморье происходят довольно серьезные события.
Стоит напомнить, что в результате "ползучего наступления" наших морпехов, которое продолжается еще с прошлой осени, удалось существенно подойти к оккупированным населенным пунктам и позициям террористов. Усилиями морпехов и одного из разведбатов зимой удалось взять в полукольцо Пикузы (бывшее Коминтерново) и вплотную подойти к высоте "Дерзкая". Вблизи господствующей высоты дистанция между нашими и вражескими позициями составляла не более 100 метров. Впоследствии наступление на этом участке остановилось - в феврале это объяснялось ротацией в нашей армии. Однако ВСУ окопались и Пикузы находятся под огневым контролем наших войск.
Боевики же времени зря не теряли и обустраивали огневые позиции под Новоазовском, Саханкой. Вообще, в феврале и в начале марта позиционная война на Мариупольском направлении характеризовалась тем, что боевики вели огонь по нашим позициям в Лебединском, Водяном, Широкино, Гнутово и так далее, из Саханки, Ужевки (бывшее Ленинское), Пикуз и Верхнешироковского (бывший Октябрь) из 122-мм и 152-мм артиллерии, 82-мм и 120-мм минометов, стрелкового оружия. Наши ответку давали.
Главное внимание врага было сосредоточено на наших позициях именно на высотах вблизи Широкино и возле оккупированных Пикуз. Под нашим Водяным несколько дней назад фиксировалась бронегруппа оккупантов в составе 2-х танков и 1 БМП-2, которая, маневрируя вдоль фронта, периодически открывала огонь по передовым позициям украинских войск.
С приближением и наступлением весны, тепла, в каменистой степи вновь возобновились столкновения штурмовых групп и снайперская война. Однако в последние дни ситуация существенно обострилась. Несмотря на то, что пресс-центр АТО говорит о стабилизации за последние сутки (26 обстрелов, пулеметы и минометы), можно вспомнить 17 марта, когда наши войска понесли потери. В тот день под Водяным погибли двое военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты - сержант Леонид Галайчук и матрос Алексей Кондратюк. Согласно официальной версии боевики попали из 120-мм миномета в наблюдательный пост, где бойцы несли службу.
Учитывая то, что в сводках традиционно фигурируют множество наших населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, и боевики в последнее время существенно наращивали интенсивность, а от жителей Новоазовска и Саханки удавалось прочитать в соцсетях об исходящих залпах, а также информацию о раненых, можно предположить, что активные бои между ВСУ и армией "ДНР" являются следствием определенных движений. Наши силы ведут огонь на подавление, но активность боевиков, которые не перешли в наступление может свидетельствовать о том, что они пытаются подавить попытки наших морпехов продвинуться вперед. Тем более, что логика в возможном наступлении ВСУ есть.
Вполне возможно, что сегодня ВСУ пытаются выбить боевиков с высоты "Дерзкая", поскольку она является ключевым пунктом террористов на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка. Для врага эта высота является ключевой и именно поэтому они бросили в бой дополнительные силы. Если ВСУ удастся выбить боевиков с господствующей высоты, то ситуация на фронте существенно изменится в нашу пользу и можно будет говорить о следующих шагах в направлении Пикуз и прорыва линии фронта.
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