Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Все банки с российским госкапиталом в Украине ведут переговоры о продаже - НБУ
08:01 20.03.2017 |
Национальный банк констатирует, что под гарантию Фонда гарантирования вкладов физических лиц попадают 8,5 млрд гривен из 21 млрд гривен вкладов физлиц в банках с российским государственным капиталом.
Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд гривен вкладов (физлиц), из которых гарантируются фондом (Фондом гарантирования вкладов физлиц) 8,5 млрд гривен. Санкция, примененная к этим банкам, направлена, в первую очередь, на защиту этих вкладчиков", - сказала она.
По данным Рожковой, на сегодняшний день эти банки докапитализированы, имеют достаточно активов для того, чтобы выполнять требования перед своими клиентами.
Замглавы НБУ напомнила, что все банки ведут переговоры о продаже.
"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. Мы как регулятор банковского рынка считаем, что это самый лучший способ покинуть рынок Украины. Потому что в сегодняшний условиях о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить нельзя. Это цивилизованный способ продать банк", - подчеркнула представитель регулятора.
Ранее Рожкова сообщила, что банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 млрд гривен: 21 млрд гривен - перед физлицами и 15 млрд гривен - перед юрлицами.
При этом кредитный портфель этих банков составляет 150 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Тогда же Национальный банк заявил, что намерен инициировать санкции перед Советом национальной безопасности и обороны против дочернего финучреждения Сбербанка.
После чего к 5 банкам с российским госкапиталом были введены санкции в виде запрета на вывод капитала за пределы Украины.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Межбанк проигнорировал сообщение об очередной задержке выделения транша МВФ
|Что Украина должна доказать МВФ
|Наступление ВСУ. Что происходит вблизи "Дерзкой" и Пикуз
|Волынский гамбит Коломойского
Шаткий баланс между высшим руководством государства и отдельными олигархами, похоже, подходит к концу. В результате власть может потерять возможность управления над целыми областями. Причем, не где-то там на востоке, а глубоко в тылу. Например, на Волыни.
|СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения Самойловой
"Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину", - глава СБ Украины Василий Грицак.
|После транша от МВФ в Украину поступят EUR600 млн макрофинансовой помощи от ЕС - Порошенко
|Порошенко: обмен товарами с ОРДЛО может возобновиться, как только Украине вернут украденные заводы
Это интересно
|Распознавание лиц в смартфоне Samsung Galaxy S8 будет использоваться для подтверждения платежей
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота