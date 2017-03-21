Национальный банк констатирует, что под гарантию Фонда гарантирования вкладов физических лиц попадают 8,5 млрд гривен из 21 млрд гривен вкладов физлиц в банках с российским государственным капиталом.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"На сегодняшний день в банках с государственным российским капиталом сосредоточено около 21 млрд гривен вкладов (физлиц), из которых гарантируются фондом (Фондом гарантирования вкладов физлиц) 8,5 млрд гривен. Санкция, примененная к этим банкам, направлена, в первую очередь, на защиту этих вкладчиков", - сказала она.

По данным Рожковой, на сегодняшний день эти банки докапитализированы, имеют достаточно активов для того, чтобы выполнять требования перед своими клиентами.

Замглавы НБУ напомнила, что все банки ведут переговоры о продаже.

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже. Мы как регулятор банковского рынка считаем, что это самый лучший способ покинуть рынок Украины. Потому что в сегодняшний условиях о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить нельзя. Это цивилизованный способ продать банк", - подчеркнула представитель регулятора.

Ранее Рожкова сообщила, что банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 млрд гривен: 21 млрд гривен - перед физлицами и 15 млрд гривен - перед юрлицами.

При этом кредитный портфель этих банков составляет 150 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Тогда же Национальный банк заявил, что намерен инициировать санкции перед Советом национальной безопасности и обороны против дочернего финучреждения Сбербанка.

После чего к 5 банкам с российским госкапиталом были введены санкции в виде запрета на вывод капитала за пределы Украины.