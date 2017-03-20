Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса выделения Украине транша в размере 1 млрд долларов с целью изучения влияния временного прекращения перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе на макропоказатели.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в структурах, которые занимаются вопросам сотрудничества с МВФ.

"(Совет директоров исключил из завтрашней повестки дня украинский вопрос) из-за необходимости дополнительного изучения влияния блокады на прогнозные макропоказатели и дальнейшее развитие экономики", - сказал он.

Более детальной информации источник не сообщил.

В свою очередь Министерство финансов сообщило, что Совет директоров МВФ перенес на короткий срок ранее запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.

Ведомство уточняет, что перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.

"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки ", - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, Совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, запланированное на 20 марта.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны временно прекратил перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Президент Петр Порошенко одобрил данное решение СНБО, а также одобрил введение санкций против дочерних банков с российским госкапиталом.