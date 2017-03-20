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МВФ перенес выделение Украине транша для изучения влияния блокады Донбасса на макропоказатели
Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса выделения Украине транша в размере 1 млрд долларов с целью изучения влияния временного прекращения перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе на макропоказатели.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в структурах, которые занимаются вопросам сотрудничества с МВФ.
"(Совет директоров исключил из завтрашней повестки дня украинский вопрос) из-за необходимости дополнительного изучения влияния блокады на прогнозные макропоказатели и дальнейшее развитие экономики", - сказал он.
Более детальной информации источник не сообщил.
В свою очередь Министерство финансов сообщило, что Совет директоров МВФ перенес на короткий срок ранее запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.
Ведомство уточняет, что перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.
"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки ", - отметил министр финансов Александр Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, Совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, запланированное на 20 марта.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны временно прекратил перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Президент Петр Порошенко одобрил данное решение СНБО, а также одобрил введение санкций против дочерних банков с российским госкапиталом.
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