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Кернел в пятницу заливал межбанк валютой
23:56 17.03.2017 |
Валютная неделя на межбанковском валютном рынке завершилась 8-копеечным снижением курса доллара: 17 марта безналичный курс зафиксировался в рамках 26,90-26,91 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На межбанк поступило больше доллара: объем торгов вырос со вчерашних $219,66 млн. до $291,60 млн.
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Активнее распродавать выручку стали аграрии: казначеи рассказывают, что с самого утра на торги вышел холдинг «Кернел» с крупной продажей доллара - может, под уплату налогов, которые нужно перечислить в госбюджет до 20 марта, а может и под покупку 10 агропредприятий у Glencore, о которой сегодня сообщил Антимонопольный комитет. Потому валютный курс стал падать спозаранку.
«Рынок открылся на уровне 26,96-27,0 грн./$, но уже к 11 часам котировки просели к 26,88-26,93 грн./$. В этом диапазоне и проводились торги до обеда. Спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку не проводить аукцион», - отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Многие банкиры уверяли, что после появления покупателей межбанк действительно сбалансировался, и перекоса на торгах уже не наблюдалось. В целом они положительно оценивали ситуацию на рынке, хотя не забывали и о рисках.
«Наиболее болезненным вопросом для курса в более длительной перспективе остается ситуация с металлургическими предприятиями, производство которых было захвачено на территории ОРДЛО. Как раз именно сейчас начинается наиболее активный бизнес-сезон у металлургических компаний и соответственно в дальнейшем поступления валюты будут сокращаться. Более ощутимый эффект от этого мы почувствуем уже летом», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Крупных валютных распродаж доллара банками с российским капиталом, которые прогнозировались на днях, - не произошло. Либо люди стали с меньшим азартом снимать деньги со счетов пятерки банков (Сбербанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, VS Банк, БМ Банк), либо финансистам хватило 17 млрд. грн., выплаченных Нацбанком по депозитным сертификатам в последние дни (говорят, что значительная часть этих средств поступили именно в банки с московскими акционерами).
На будущей неделе финансисты ждут сохранения текущей ситуации.
«Скорее всего, межбанк продолжит торговаться в рамках 26,90-27,0 грн./$. Валютное предложение может подрастать за счет бюджетного периода - но не очень сильно. При нынешнем спросе это может быть вполне достаточно, потому сильных курсовых скачков мы не увидим. Рынок потопчется в нынешнем курсовом коридоре», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Из рисков, которые продолжат давить на курс доллара на межбанке, финансисты выделяют осложнение ситуации в металлургической отрасли из-за ситуации на Донбассе. Однако они все-таки верят в то, что аграрии смогут вытянуть межбанк своими продажами валютной выручки.
«Есть и положительные факторы. Хоть и не настолько оперативно, как ожидалось, но украинский экспорт металлопродукции на мировые рынки постепенно увеличивается, компании наращивают объемы производства. В агросекторе - также вполне высокие ожидания от будущего сезона. Все это потенциально сможет если не полностью компенсировать возникшие потери из-за ситуации с компаниями в зоне АТО, то как минимум, не допустить критического давления на курс. Более того, судя по планам Нацбанка продолжать политику либерализации рынка, серьезных курсовых скачков не ожидается», - заверил Олег Куринной.
Он прогнозирует на будущей неделе курсовые колебания в рамках 26,85-27,05 грн./$.
При этом финансисты рассчитывают, что курсы валют в обменниках останутся в таком же широком диапазоне, что и на этой неделе. 17 марта курс продажи доллара у банков находился в рамках 27,0-27,30 грн./$, а цена выкупа валюты у населения колебалась в диапазоне 26,70-27,90 грн./$.
На черном рынке день прошел практически без движения: начинался он в рамках 26,96-27,07 грн./$, а закончился на уровне 26,97-27,04 грн./$.
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