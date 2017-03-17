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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Залог за Насирова. Ответы на все горячие вопросы

16:07 17.03.2017 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Кто проверит законность залога? Что обязан подозреваемый, выпущенный под залог? Когда залог перечисляется в госбюджет?

Напоминаем, в ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила установить залог в размере 2 млрд грн.

Вечером 16 марта жена и тесть Насирова внесли залог в размере 100 млн грн. на соответствующий специальный счет. И очень быстро Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО.

В каких случаях задержанный может выйти под залог?

Согласно ст. 183 УПК, суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей обязан определить размер залога в любом случае, кроме уголовного производства в отношении: 1) преступления, совершенного с применением насилия или угрозой его применения; 2) преступления, повлекшего гибель человека; 3) лица, относительно которого в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако была нарушена этим лицом.

Согласно ст. 182 УПК, размер залога определяется судом с учетом обстоятельств уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения подозреваемого, других данных о его личности, а также рисков, что подозреваемый может 1) скрываться от органов досудебного расследования и/или суда; 2) уничтожить, скрыть или исказить вещи или документы, имеющие существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения; 3) незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве; 4) препятствовать уголовному производству иным образом; 5) совершить другое уголовное правонарушение или продолжить то уголовное правонарушение, в котором он подозревается. Размер залога должен в достаточной степени гарантировать выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей и не может быть заведомо непомерным для него.

Итак, можно считать, что суд признал: 100 млн грн не является заведомо непомерной суммой для Насирова, а 2 млрд грн - это уже для Насирова непомерно.

Куда вносится залог?

Согласно ст. 182 УПК, залог представляет собой внесение средств в денежной единице Украины на специальный счет, определенный в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, с целью обеспечения выполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей, под условием обращения внесенных средств в доход государства в случае невыполнения этих обязанностей. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другим физическим или юридическим лицом (залогодателем).

Порядок внесения средств на специальный счет в случае применения залога как меры пресечения определен постановлением Кабмина от 18 января 2012 г. № 27. Согласно этому порядку, залог вносится в национальной денежной единице на специальный счет суда, избравшего такую меру пресечения, открытый в органах Казначейства в установленном законодательством порядке. Внесение средств на депозитный счет суда осуществляется на основании платежного поручения лица или залогодателя. Подтверждением внесения средств на депозитный счет суда является платежный документ с отметкой банка об исполнении, который предоставляется должностному лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.

Итак, сейчас 100 млн грн залога за Насирова находятся на депозитном счете Соломенского райсуда Киева.

Как быстро можно выйти под залог?

Согласно ст. 202 УПК, после получения и проверки документа, подтверждающего внесение залога, уполномоченное должностное лицо места заключения, где содержится под стражей подозреваемый, немедленно издает распоряжение о его освобождении из-под стражи и сообщает об этом устно и письменно следователю, прокурору и следственному судье. Проверка документа, подтверждающего внесение залога, не может продолжаться более одного рабочего дня. С момента освобождения из-под стражи в связи с внесением залога подозреваемый считается лицом, к которому применена мера пресечения в виде залога.

Итак, можно считать, что Насирову повезло: в его случае проверка документа, подтверждающего внесение залога, продолжалась считанные минуты, то есть намного меньше, чем один рабочий день.

Кто проверит законность залога?

"В соответствии с процедурой, после внесения залога за человека, находящегося под стражей, уполномоченные ведомства должны проверить и юридически убедиться в факте внесения этого залога не более, чем в течение суток", - отметили в пресс-службе САП, добавив, что ввиду позднего времени внесения залога вряд ли возможно сделать такую проверку в тот же день, поскольку соответствующие учреждения уже не работали.

Как отмечает исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, время, необходимое для проверки подлинности внесенных средств, зависит от тщательности этой проверки, если таковая вообще проводилась, ведь закон этого не требует. "Не является обязательным требование проверять средства", - подчеркивает Юрчишин.

Он отмечает, что поскольку средства вносятся на чиновника, то они могут быть проверены на происхождение. "Если выяснится, что это и есть те самые средства, вывод которых или злоупотребление которыми инкриминируется подозреваемому, то это может быть развитие дела. Но чаще всего открывается новое дело. Поскольку средства внесли его родственники, то дело может быть открыто как по родственникам, так и по задержанному", - комментирует Юрчишин внесение залога за Насирова.

Кроме того, добавляет Юрчишин, средства, внесенные в качестве залога, могут быть проверены на предмет уплаты соответствующих налогов. Такую проверку должна осуществлять Государственная фискальная служба, с должности председателя которой Насиров не уволен, напоминает исполнительный директор Transparency International.

Уже известно, что НАБУ инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за Насирова. Соответствующий запрос детективы бюро направили в Госслужбу финансового мониторинга.

Что обязан подозреваемый, выпущенный под залог?

Согласно ст. 182 УПК, подозреваемый с момента освобождения его из-под стражи в результате внесения залога обязан выполнять возложенные на него обязанности, связанные с применением меры пресечения в виде залога.

На подозреваемого Насирова, согласно постановлению суда, возложены следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; носить электронное средство контроля; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

По сообщению САП, в случае невыполнения подозреваемым вышеупомянутых обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокурорами - процессуальными руководителями поручено детективам НАБУ контролировать соблюдение Насировым процессуальных обязанностей.

Сам Насиров сообщил, что на него уже надели электронный браслет, который позволяет Национальной полиции отслеживать передвижения подозреваемого.

Когда залог перечисляется в госбюджет?

Согласно ст. 182 УПК, если подозреваемый, будучи надлежащим образом извещен, не явился по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, в суд без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или если нарушил другие возложенные на него при применении меры пресечения обязанности, то залог обращается в доход государства, зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины и используется в порядке, установленном законом для использования судебного сбора.

Согласно ст. 9 закона "О судебном сборе", судебный сбор зачисляется в специальный фонд Государственного бюджета Украины. Средства судебного сбора направляются на обеспечение осуществления судопроизводства и функционирования органов судебной власти.

Согласно кабминовскому порядку внесения средств на специальный счет в случае применения залога как меры пресечения, обращение залога в доход государства осуществляется на основании копии постановления (определения) судьи или суда. Копия постановления (определения) судьи или суда в течение пяти дней со дня вступления его в законную силу направляется судьей (судом), который ее принял, в орган Казначейства, в котором открыт депозитный счет суда, на который был внесен залог.

Итак, чтобы 100 млн за Насирова были обращены в доход государства, такое решение должно быть принято судом, перед этим детективы НАБУ должны словить Насирова за нарушением обязательств.

Когда залог возвращается?

Нужно понимать, что денежный залог не является возмещением убытков, а является предупредительной мерой, направленной на выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

Согласно ст. 182 УПК, залог, который не был обращен в доход государства, возвращается подозреваемому или залогодателю после прекращения действия этой меры пресечения. При этом залог, внесенный подозреваемым, может быть полностью или частично обращен судом на исполнение приговора в части имущественных взысканий. Однако залог, внесенный залогодателем, может быть обращен судом на исполнение приговора в части имущественных взысканий только с согласия самого залогодателя.

Таким образом, даже если суд признает Насирова виновным в нанесении ущерба на 2 млрд грн, внесенные за него 100 млн грн залога все равно вернут его жене и тестю, если только сам Насиров не убежит.
 

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07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

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