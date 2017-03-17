В январе 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 86,7 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 222 млн долларов по сравнению с январем 2016 года (январь 2016 года отрицательное сальдо составило 308,7 млн долларов).

Экспорт товаров в январе 2017 года составил 3 025,7 млн долларов, при этом он увеличился на 48,1%, или на 983,4 млн долларов по сравнению с январем 2016 года.

Импорт товаров в январе 2017 года составил 3 112,4 млн долларов, увеличившись на 32,4%, или на 761,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.

В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе, млн долларов:



Экспорт



Импорт



январь % от общего

январь % от общего Всего 3 025,7 100,0 Всего 3 112,4 100,0 Индия 299,7 9,9 Россия 523,6 16,8 Россия 266,4 8,8 Германия 345,7 11,1 Турция 222,2 7,3 Китай 335,6 10,8 Польша 190,5 6,3 Швейцария 207,5 6,7 Италия 181,1 6,0 Беларусь 184,6 5,9 Египет 163,9 5,4 Польша 180,6 5,8 Испания 129,2 4,3 США 159,6 5,1 Германия 102,4 3,4 Франция 111,0 3,6

Экспорт-импорт товаров в 2016, млн долларов: