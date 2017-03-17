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Топливно-энергетический комплекс
В январе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $86,7 млн
17:22 17.03.2017 |
В январе 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 86,7 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В течение января отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 222 млн долларов по сравнению с январем 2016 года (январь 2016 года отрицательное сальдо составило 308,7 млн долларов).
Экспорт товаров в январе 2017 года составил 3 025,7 млн долларов, при этом он увеличился на 48,1%, или на 983,4 млн долларов по сравнению с январем 2016 года.
Импорт товаров в январе 2017 года составил 3 112,4 млн долларов, увеличившись на 32,4%, или на 761,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году импорт товаров превысил экспорт на 2 885,8 млн долларов.
В течение 2016 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 496,5 млн долларов по сравнению с 2015 годом (2015 год положительное сальдо составило 610,7 млн долларов).
Торговые операции с основными партнерами в январе, млн долларов:
|Экспорт
|Импорт
|январь
|% от общего
|январь
|% от общего
|Всего
|3 025,7
|100,0
|Всего
|3 112,4
|100,0
|Индия
|299,7
|9,9
|Россия
|523,6
|16,8
|Россия
|266,4
|8,8
|Германия
|345,7
|11,1
|Турция
|222,2
|7,3
|Китай
|335,6
|10,8
|Польша
|190,5
|6,3
|Швейцария
|207,5
|6,7
|Италия
|181,1
|6,0
|Беларусь
|184,6
|5,9
|Египет
|163,9
|5,4
|Польша
|180,6
|5,8
|Испания
|129,2
|4,3
|США
|159,6
|5,1
|Германия
|102,4
|3,4
|Франция
|111,0
|3,6
Экспорт-импорт товаров в 2016, млн долларов:
Экспорт
Импорт
|январь 2017
|январь 2016
|январь 2017
|январь 2016
|Всего
|3 025,7
|2 043,0
|3 112,4
|2 350,8
|Живые животные и продукция животноводства
|43,8
|30,6
|52,3
|59,2
|Продукты растительного происхождения
|735,7
|441,6
|105,6
|148,5
|- зерновые культуры
|565,4
|339,8
|9,3
|22,8
|Жиры и масла животного и растительного происхождения
|371,9
|283,7
|15,1
|17,4
|Продукция пищевой промышленности
|204,5
|126,4
|110,4
|113,2
|Минеральные продукты
|267,7
|152,8
|957,5
|575,8
|Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего
|46,3
|28,1
|908,2
|520,5
|Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
|102,9
|111,2
|406,8
|388,2
|- фармацевтическая продукция
|8,1
|8,3
|102,4
|103,7
|- удобрения
|14,9
|40,1
|76,5
|57,1
|Полимерные материалы, пластмассы и каучук
|28,4
|18,1
|184,5
|156,2
|Кожаное и меховое сырье и изделия из них
|10,4
|8,4
|15
|12,4
|Древесина и изделия из нее
|65,8
|68,9
|11,4
|9,0
|Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов
|27
|30,9
|58,8
|58,7
|Текстиль и текстильные изделия
|51,4
|46,6
|103,1
|86,0
|Обувь, головные уборы, зонтики
|12,1
|9,2
|21
|11,7
|Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла
|18,2
|12,9
|37,3
|26,4
|Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|5
|3,1
|6
|3,9
|Неблагородные металлы и изделия из них
|744,6
|446,1
|163,7
|124,5
|- черные металлы
|654,8
|380,9
|54,4
|38,2
|Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура
|251,9
|192,0
|595,6
|383,3
|- реакторы ядерные, котлы, машины
|94,1
|65,4
|326,2
|197,9
|- электрические машины и оборудование
|157,8
|126,5
|269,4
|185,3
|Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства
|30
|24,3
|197,3
|120,2
|- средства надземного транспорта, кроме железнодорожного
|6,5
|4,9
|189
|115,1
|Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты
|7,4
|6,2
|32,2
|27,0
|Различные товары и изделия
|38,6
|28,4
|37,3
|26,6
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