"Других действий в 2017 году по вопросам заработной платы сделать очень и очень тяжело для экономики. Мы уже сделали серьезные шаги... поэтому и не предусматривается повышения заработных плат в 2017 году больше кроме того, что уже сделано", - об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе часа вопросов к Кабинету Министров в Верховной Раде, передают Українські Новини.

В то же время он подчеркнул, что в 2018 году Кабмин намерен предпринимать последующие шаги для повышения социальных стандартов.

Как сообщали Українські Новини, минимальная заработная плата увеличилась на 1,6 тыс. гривен, или 100% до 3,2 тыс. гривен с 1 января.