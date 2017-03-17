Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Перспективы развития украинского военного флота в начале марта получили реальные очертания.

Первый заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Тарасов заявил о том, что летом текущего года ВМС должны получить четыре артиллерийских катера "Гюрза-М".

Кроме того, военные ожидают завершения строительства двух десантно-штурмовых катеров и одного вспомогательного судна. Все суда строятся на заводе "Ленинская кузня" в Киеве.

Однако главной сенсацией прозвучала информация о передаче двух патрульных катеров класса Island из состава береговой охраны США. Хотя было сказано достаточно обтекаемо: "Мы вышли на финишную прямую переговоров по этому вопросу", однако информация о ведущихся переговорах уже достаточно давно циркулировала в околовоенных кругах. Адмирал Тарасов специально подчеркнул, что катера находятся в хорошем состоянии и вполне боеспособны. Ну если учесть, что большинство катеров было построено в 1990-х годах, то для украинского флота с кораблями постройки 1970-80-х годов это даже прогресс.

Патрульные катера типа Island строились в конце 80-х - начале 90-х годов для береговой охраны США достаточно большой серией - 49 судов. Корабли имеют водоизмещение 168 тонн и длину в 34 метра и оснащены радиолокационной станцией, моторной лодкой, автоматической 25-мм артиллерийской установкой и двумя пулеметами, команда состоит из 16 человек (в том числе два офицера). Правда, придут ли катера в Украину с вооружением или его демонтируют по пути, на сегодня сказать сложно.

Отметим, что Береговая охрана США сейчас постепенно выводит из боевого состава катера типа Island, заменяя их более современными быстроходными катерами класса Sentinel. Оставшиеся же "не у дел" суда постепенно раздаются союзникам по всему миру. Так, в 2015 году три таких катера были переданы ВМС Пакистана, еще два в 2016 году поступили на службу в департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии (1991 года постройки).

Еще одной мини-сенсацией стала информация о получении ВМСУ малого разведывательного судна. С большой долей вероятностью речь идет о среднем морозильном траулере проекта 502ЕМ, который будет модернизирован под нужды флота. Длина корабля - 55 метров, ширина - 10 метров. Полное водоизмещение - 1200 тонн. Скорость хода - около 12 узлов.

С 1991 года на стапелях в "Ленинской кузне" осталось пять недостроенных корпусов кораблей этого проекта. Траулеры строились в Советском союзе сразу на четырех верфях довольно большой серией - 160 штук. Причем изначально проект предусматривал создание не только гражданских, но и военных модификаций. Так, десяток кораблей использовались в ВМФ СССР как малые разведывательные корабли, а несколько рыболовных траулеров этого проекта было переооборудовано в малые противолодочные корабли с установкой вооружения.

То есть киевляне не "изобретают велосипед", а идут по проверенному пути СССР. Вопрос стоит только о том какое разведывательное оборудование будет установлено - отечественного производства или западный "военторг".

Таким образом, можно смело говорить, что наши моряки пошли по пути развития малого прибрежного флота, который будет состоять из десятков высокотехнологических, но в то же время, относительно дешевых катеров разнообразного назначения - патрульных, ракетных, противоминных, сил специальных операций и т.п. При этом инструментами сбалансирования и дополнения указанного потенциала следует рассматривать немногочисленные малые боевые корабли других классов, в первую очередь патрульные корветы.

Конечно, при этом возможности ВМСУ действовать как в открытом море будут несколько ограниченны, однако основной задачей при этом остается защита своих экономических интересов в прибрежной зоне Черного и Азовского морей. А то, что такая задача крайне актуальна на сегодня свидетельствуют многочисленные инциденты, связанные с российской агрессий, в частности с газодобывающими платформами в районе Одессы.