Последние события вдоль всей линии разграничения наталкивают на определенные выводы...

Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции и не может не отметить обострение ситуации вдоль всей линии фронта.

Трасса "Бахмутка"

Как известно, трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Это достаточно условная территория, которая простирается от российской границы на Востоке, до Первомайска на Западе.

Традиционно наиболее горячим участком "Бахмутки" является ее западная окраина, где сосредоточен целый ряд относительно крупных городов. Вот и в этот раз работа артиллерии наблюдалась в Первомайске, Брянке, Кадиевке (экс Стаханове) и Ирмино. Причем, город Ирмино в результате повреждений газопровода и ЛЭП остался без электроэнергии и газа.

Кроме того, вблизи Калиново в течение последних суток почти непрерывно шли ожесточенные бои с применением стрелкового оружия и минометов.

Что касается подконтрольных Киеву городов, то под огнем вражеских минометов калибра 120 мм оказались позиции ВСУ в районе Крымского, позиции возле Новозвановки обстреливали из СПГ и стрелкового оружия, а около Новоалександровки - из крупнокалиберных пулеметов.

О ситуации в Горловке мы писали буквально вчера. Если коротко, то в последние дни в Горловке было крайне шумно и страшно. Причем, люди сообщали как о сильных залпах террористической артиллерии из города, так и о прилетах снарядов в ответ - преимущественно в места скопления артиллерии боевиков.

"Давно такого не было" - одна из самых популярных фраз в Горловке в последние дни.

Донецк

Что касается Донецка, то здесь бои между ВСУ и российско-террористическими войсками происходят преимущественно на линии ДАП - Спартак - ЯБП. До недавнего времени бои происходили по периметру города, имели четко выраженный позиционный характер и не предусматривали продвижения украинской армии вглубь Донецка.

Однако, в последние дни стали поступать сообщения о мощных боях на юго-западе города, в частности, в районе Марьинки, которая прилегает вплотную к так называемой "столице" так называемой "ДНР", а также на окраинах крайних районов города. Причем, бои с использованием минометов разного калибра и артиллерии.

В район Авдеевки со стороны территории "ДНР" прилетали снаряды из минометов калибра 82 мм, плюс активно действовали вражеские снайперы. Вчера около 17 часов снаряды в очередной раз разорвались в старой части города. Один из них попал в крышу жилого дома.

В ответ Вооруженные силы Украины открыли огонь на поражение вражеских огневых точек, в результате чего в населенном пункте Васильевка исчезла электроэнергия.

Докучаевск / Еленовка

Не стали исключением и Докучаевск с окрестностями. Вчера с самого утра там завязался мощный бой с использованием стрелкового оружия, минометов 82 и 120 мм, а также бронетехники и артиллерии с обеих сторон.

Собственно, наступать ВСУ там уже особо некуда - разве что заходить в город, чего не происходит по причине отсутствия такого приказа. Поэтому украинским войскам ничего не остается, кроме как время от времени вступать в артиллерийские перестрелки с террористами, кое-где ввязываясь в локальные бои с диверсионно-разведывательными группами боевиков. Или продвигаться в обход города.

В контексте последней тактики отдельно стоит выделить Еленовку, вблизи которой бои были особенно жесткими. Оно и не удивительно, ведь этот населенный пункт имеет стратегическое значение в плане отсечения Докучаевска от Донецка и полуокружения обоих городов.

О ситуации в Приазовье мы также недавно рассказывали в деталях. Здесь традиционно бои идут в Новоазовском районе, особенно в районе населенных пунктов Пикузы (экс Коминтерново), Саханка и Верхнешироковское (бывший Октябрь). Причем, бои с использованием всех имеющихся там видов вооружения - от стрелкового оружия до бронетехники и реактивной артиллерии.

Так, вчера около Новотроицкого враг обстреливал опорные пункты ВСУ из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а у Водяного - из 122-мм артустановок. Позиции возле Красногоровки накрыли минометами калибра 82 мм, Гнутово - из СПГ и пулеметов, Широкино - из стрелкового оружия.

Итак, как видим, ситуация постепенно нагнетается на всех ключевых направлениях линии фронта. Исключение составляет, разве что, район Станицы Луганской, в котором относительно тихо. Хотя и там фиксируются обстрелы Счастья.

Понятно, что подобное обострение просто так само по себе не затихнет и завершится чем-то судьбоносным. Либо очередным "Минском", либо прорывом линии обороны и наступлением одной из сторон. И здесь стоит понимать, что украинская армия сейчас не так впечатлительна, как в 2014-м или 2015-м годах, и второго Дебальцево уже не будет.

Мало того, что армия на 100% контрактна, так еще и на передовую недавно в порядке ротации заступили бойцы, которые уже имеют опыт боевых действий. Поэтому стоит готовиться к самому радикальному развитию событий - вплоть до наступления ВСУ по всей линии фронта.

Что характерно, в официальных сводках пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки упоминания о большинстве описанных горячих точек отсутствуют. Как показывает опыт - это наиболее красноречиво свидетельствует о том, что там происходят определенные военные операции при участии Вооруженных сил Украины.

Как мы помним, подобная тенденция имела место и во время освобождения серой зоны на Светлодарской дуге, и под Авдеевкой, и в других районах линии фронта. Как бы там ни было, но официальную информацию мы традиционно получим по факту событий. Или не получим вообще - как повезет.