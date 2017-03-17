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Топливно-энергетический комплекс
США заявили о сохранении санкций, пока Россия не вернет Крым Украине
08:37 17.03.2017 |
Санкции США в отношении России, введенные в связи с оккупацией Крыма, останутся в силе, пока РФ сохраняет контроль над полуостровом. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном 16 марта на официальном сайте Госдепартамента США.
"Три года назад Россия организовала нелегальный референдум, на котором жители Крыма были вынуждены голосовать, в то время как иностранные войска оккупировали их землю", - говорится в документе. Соединенные Штаты не признают российский "референдум" от 16 марта 2014 года, как и не признают аннексию Крыма, заявил действующий официальный представитель Госдепа Марк Тонер.
Преследования противников оккупации
Все прошедшие три года российские оккупационные "власти" в Крыму проводят кампанию подавления политического инакомыслия. По словам Тонера, правозащитные организации зафиксировали случаи насильственных исчезновений, убийств, применения пыток и принудительного помещения в психиатрические учреждения. Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты подвергаются политически мотивированному преследованию и репрессиям. Российские оккупационные "власти" закрыли ряд НКО и независимых СМИ и последовательно не допускают в Крым международных наблюдателей.
Госдепартамент США призывал Россию прекратить подавление свободы слова, собраний, организаций и обеспечить свободу вероисповедания в Крыму. В Госдепе подчеркнули, что Крым остается частью Украины. США осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают РФ немедленно ее прекратить, говорится в документе.
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