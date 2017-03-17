Анатолий Костырев, Максим Юсин, Коммерсантъ



В отношениях России и Турции появились явные признаки нового конфликта. Анкара сделала первые шаги к отмене беспошлинного импорта российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Но пошлина в размере 130% сделает поставки, на которые приходится существенная доля российского экспорта зерновых, фактически невозможными. Причину такого резкого шага Турции ни участники рынка, ни эксперты пока толком объяснить не могут, но связывают происходящее с "неоднозначными итогами" недавнего визита в Москву президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

С 15 марта Турция остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла, сообщили Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), "Совэкон" и Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП). По их данным, на ввоз этих продуктов может начать действовать пошлина 130%, что означает фактическую остановку поставок. О возникшей проблеме знает также один из крупнейших российских зернотрейдеров. Список стран, которым могут остановить выдачу лицензий, кроме России включает только незначимые для зернового импорта Турции государства, отмечает глава ИКАР Дмитрий Рылько. Ситуация может обсуждаться в Стамбуле сегодня, говорит один из источников "Ъ". В министерствах сельского хозяйства Турции и России не ответили на запрос "Ъ".

Турция - один из крупнейших покупателей российского продовольствия. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с начала сезона по 6 марта туда поставлено 2 млн тонн пшеницы (46,4% российского экспорта) и 410 тыс. тонн кукурузы (9,3%). Долю России в турецком импорте пшеницы президент НАЭСП Сергей Балан оценил примерно в 60% (3 млн тонн в прошлом сезоне). Лидирует Турция и в закупках российского подсолнечного шрота (314 тыс. тонн с начала сезона) и подсолнечного масла (287 тыс. тонн), говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов. По объемам поставок этой продукции в страну у России второе место после Украины.

Решение властей Турции может очень серьезно сказаться на планах рекордного экспорта зерна в этом сезоне, уверен господин Балан. С начала сезона по 8 марта Россия экспортировала 25,6 млн тонн зерна, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщал Минсельхоз. Весь объем экспорта там прогнозируют в размере 37 млн тонн. В марте Россия могла бы отгрузить рекордные 3,9 млн тонн зерна, причем наращивать поставки планировалось и в Турцию, теперь прогноз снижается до 3,5-3,7 млн тонн, говорит заместитель директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский. Если вопрос не решится в ближайшие две недели, ускорится падение внутренних цен на пшеницу, добавляет господин Сизов.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова говорит, что ее российские производители могут переключить поставки, например, на Египет, Индию и Китай, но на это требуется время. Часть зерна, добавляет господин Павенский, может быть отгружена через глубоководные порты, например, в Бангладеш.

Все собеседники "Ъ" в отрасли связывают действия турецких властей с действующим с 1 января 2016 года запретом на импорт в Россию томатов - крупнейшей статьи турецкого продуктового экспорта. На прошлой неделе в день визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана правительство сняло запрет на поставки из республики жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики. Вопрос о томатах и огурцах президенты обсуждали, но решить не смогли. В Минсельхозе РФ считают: рынок нужно сохранить за российскими производителями.

По мнению опрошенных "Ъ" экспертов в политике, действия Анкары стали как раз результатом "неоднозначных итогов" визита господина Эрдогана. Несмотря на оптимистичный тон заявлений Владимира Путина и его турецкого коллеги на итоговой пресс-конференции, полного примирения между двумя странами так и не произошло. Еще одним жестом Анкары, призванным показать Москве свое недовольство, стала приостановка на днях паромного сообщения с Крымом, восстановленного в октябре 2016 года. Премьер Украины Владимир Гройсман назвал этот шаг "четким сигналом" и сообщил, что его турецкий коллега Бинали Йылдырым в ходе недавних переговоров однозначно поддержал позицию Киева в противостоянии с Москвой и осудил "аннексию Крыма".

Но отказ от российских зерновых плохо скажется и на самой Турции, предупреждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Большую часть этой пшеницы Турция перерабатывает в муку, которую затем экспортирует. Заменить Россию может зерно из Европы, но ее пшеница дороже. Впрочем, господин Рылько отмечает, что в этом году Турция не так зависима от российской пшеницы.