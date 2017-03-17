Валютные торги на межбанке завершились 16 марта ростом курса доллара на 8 копеек, и фиксацией в рамках 26,96-26,99 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Американская валюта начала дорожать с самого утра, и несколько раз даже превышала психологическую отметку.

«Рынок открылся на уровне вчерашнего закрытия. Но по мере роста спроса на доллар его курс быстро поднялся к 26,97-27,03 грн./$ - уже к 11:30. Ближе к обеду после роста валютного предложения котировки просели к 26,95-26,98 грн./$. К этому времени спрос и предложение сбалансировались. Во второй половине дня межбанк оставался у тех же уровней», - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Избытка валюты не наблюдалось, потому Нацбанк на рынке не появлялся. Объем долларовой торговли сократился со вчерашних $242,32 млн. до $219,66 млн. Аграрии продавали валюту приблизительно в том же объеме, что и обычно, а вот сталевары начали постепенно перекашивать межбанк.

«Металлурги постепенно сокращают объемы продажи валюты, при этом начинают ее все активнее покупать. Доллар нужен им для закупок угля. Потому меняется расстановка сил на торгах и подрастает валютный курс», - объяснил происходящее Юрий Гриненко.

«На наш взгляд, основной причиной попыток роста курс доллара сегодня послужило вчерашнее решение СНБО касательно транспортной блокады. Это решение заставило рынок задуматься о перспективах одних из основных поставщиков валюты на межбанк - представителей металлургии, особенно их экспортном потенциале», - согласился с ним ситуацию начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Лишь единицы пока не видят прямой связи рыночных тенденций с политическим регулированием.

«Решения СНБО на настроения участников пока не оказали влияние. Более того, мы сомневаемся в психологической составляющей давления на курс в данном контексте. Позиции нацвалюты будут зависеть исключительно от экономических последствий захвата украинских предприятий на территориях ОРДЛО. Вместе с тем мы не считаем, что снижение валютных поступлений будет критическим», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры надеются, что ситуация на востоке Украины не будет сильно давить на курс гривни. Но все равно допускают дальнейшее подорожание валюты.

Например, Олег Куринной ждет завтра межбанковской торговли в рамках 26,90-27,05 грн./$. А Юрий Гриненко рассчитывает на старт торговли на уровне 26,96-27,03 грн./$, но допускает при этом подорожание валюты. Максимум, о котором говорят финансисты на 17 марта - это 27,10 грн./$.

Это в случае, если на межбанк не начнет давить решение о применении санкций к банкам с российским госкапиталом - Петр Порошенко сегодня подписал соответствующее решение сроком действия 12 месяцев. Самое главное в них - это запрет на вывод капитала, который 5-ка банков больше не может выводить на материнские структуры. Однако, несмотря на то, что данные меры напрямую не влияют на обслуживание украинских клиентов, те уже начали паниковать - активно снимают средства со счетов.

«Это может сказаться на валютном рынке - сначала на наличном, а затем и на безналичном. Ведь, получая гривну со счетов, люди конвертируют ее в инвалюту. Очень хочется верить в то, что данная тенденция не станет массовой, и не сильно скажется на курсе», - сказал Юрий Гриненко.

При этом есть и другая точка зрения - что санкции на моменте поддержат курс гривни.

«В ближайшей перспективе банкам с российским капиталом, возможно, придется покрывать дефицит гривневой ликвидности за счет продажи валюты с позиции, что может благоприятно сказаться на курсе гривны», - допустил Станислав Верхградский.

Он ждет в пятницу торговли межбанка около отметки 27,0 грн./$.

При этом финансисты рассчитывают продвижения наличных курсов вслед за межбанком. Также как это было и сегодня: курс доллара в кассах приподнялись на 3-5 копеек.

«В ближайшей перспективе банкам с российским капиталом, возможно, придется покрывать дефицит гривневой ликвидности за счет продажи валюты с позиции, что может благоприятно сказаться на курсе гривны», - допустил Станислав Верхградский.

Он ждет в пятницу торговли межбанка около отметки 27,0 грн./$.

При этом финансисты рассчитывают продвижения наличных курсов вслед за межбанком. Также как это было и сегодня: долларовые цены в кассах приподнялись на 3-5 копеек.