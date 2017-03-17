Сегодняшнее подписание тремя политсилами - ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" - совместного манифеста, активно обсуждается в соцсетях. В том числе и относительно жизнеспособности подобного тройственного союза. Тем более, что в самом тексте манифеста, подписанном Олегом Тягнибоком, Андреем Белецким и Андреем Тарасенко, кроме решения об объединении, реальных конкретных целей и направлений союза особо-то и нет. Это напоминало бы создание объединенной оппозиции перед парламентскими выборами 2012 года, если бы не одно "но": сейчас проведение выборов не планируется.

Учитывая данный факт, все подобные манифесты выглядят не очень эффективными. Тем не менее, в случае проведения совместных акций, они будут выглядеть очень эффектно. Есть и другая проблема: большое электоральное родство и одинаковые сферы интересов могут привести к тому, что представители "манифестантов" начнут сталкиваться лбами за те или иные "плюшки".

В этом контексте, чуть ли не единственный плюс для "Свободы" и "Национального Копруса", которые являются основными представителями данного союза, заключается в том, что у них все же разные вотчины. Для Тягнибока - это Западная Украина, где он в своей нише - царь и бог. У Белецкого - это преимущественно центр и восток. Особенно - Харьков, где "белый вождь" начинал свою деятельность. Впрочем, в центральной Украине, и особенно в Киеве, очень вероятным представляется конфликт между двумя националистическими проектами.

Смогут ли договориться между собой эти политические игроки? Сам факт наличия меморандума свидетельствует о значительном улучшении отношений между ними. К тому же, не стоит забывать, что когда существует такая необходимость, "свободовцы" вполне умеют договариваться. Можно вспомнить, как на парламентских выборах 2012 года, они договорились с "Батькивщиной" о мажоритарных округах. Позже, в 2015 году, на мэрских выборах в Киеве Тягнибок сознательно выставил на гонку откровенного "лузера" Александра Мирного, хотя в столице были сразу два сильных претендента - Юрий Левченко и Андрей Ильенко. В результате, кандидат от "Свободы" занял лишь шестое место. Поговаривали, что тогда не обошлось без договоренностей лидера "Свободы" с нынешним руководством Киева.

Способны ли, в случае проведения выборов, националисты поделить между собой всю Украину? Вполне. Но главная их задача заключается в простом моменте: научиться договариваться. Пока же, несмотря на пафосность самого объединительного собрания по подписанию манифеста, по большому счету, речь идет только о намерениях. О реальной наполненности договоренностей можно будет говорить позже. До выборов еще долго, а, зная историю наших правых партий, и новый союз рискует разрушиться под давлением обстоятельств. К примеру, одна из проблем - брать ли к себе оуновцев и других представителей мелких националистических партий. И если брать, то на каких условиях. А если отказать, - можно нарваться на резкую критику с их стороны. Другая проблема - кто будет спонсировать деятельность союза Олега и двух Андреев. То есть, до реального воплощения общего правого проекта еще далеко. Да и не факт, что он все-таки будет реализован...