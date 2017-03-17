Финансовые новости
- |
- 17.03.17
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Когда Тягнибок и Белецкий плюнут друг другу в спину
23:23 16.03.2017 |
Сегодняшнее подписание тремя политсилами - ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" - совместного манифеста, активно обсуждается в соцсетях. В том числе и относительно жизнеспособности подобного тройственного союза. Тем более, что в самом тексте манифеста, подписанном Олегом Тягнибоком, Андреем Белецким и Андреем Тарасенко, кроме решения об объединении, реальных конкретных целей и направлений союза особо-то и нет. Это напоминало бы создание объединенной оппозиции перед парламентскими выборами 2012 года, если бы не одно "но": сейчас проведение выборов не планируется.
Учитывая данный факт, все подобные манифесты выглядят не очень эффективными. Тем не менее, в случае проведения совместных акций, они будут выглядеть очень эффектно. Есть и другая проблема: большое электоральное родство и одинаковые сферы интересов могут привести к тому, что представители "манифестантов" начнут сталкиваться лбами за те или иные "плюшки".
В этом контексте, чуть ли не единственный плюс для "Свободы" и "Национального Копруса", которые являются основными представителями данного союза, заключается в том, что у них все же разные вотчины. Для Тягнибока - это Западная Украина, где он в своей нише - царь и бог. У Белецкого - это преимущественно центр и восток. Особенно - Харьков, где "белый вождь" начинал свою деятельность. Впрочем, в центральной Украине, и особенно в Киеве, очень вероятным представляется конфликт между двумя националистическими проектами.
Смогут ли договориться между собой эти политические игроки? Сам факт наличия меморандума свидетельствует о значительном улучшении отношений между ними. К тому же, не стоит забывать, что когда существует такая необходимость, "свободовцы" вполне умеют договариваться. Можно вспомнить, как на парламентских выборах 2012 года, они договорились с "Батькивщиной" о мажоритарных округах. Позже, в 2015 году, на мэрских выборах в Киеве Тягнибок сознательно выставил на гонку откровенного "лузера" Александра Мирного, хотя в столице были сразу два сильных претендента - Юрий Левченко и Андрей Ильенко. В результате, кандидат от "Свободы" занял лишь шестое место. Поговаривали, что тогда не обошлось без договоренностей лидера "Свободы" с нынешним руководством Киева.
Способны ли, в случае проведения выборов, националисты поделить между собой всю Украину? Вполне. Но главная их задача заключается в простом моменте: научиться договариваться. Пока же, несмотря на пафосность самого объединительного собрания по подписанию манифеста, по большому счету, речь идет только о намерениях. О реальной наполненности договоренностей можно будет говорить позже. До выборов еще долго, а, зная историю наших правых партий, и новый союз рискует разрушиться под давлением обстоятельств. К примеру, одна из проблем - брать ли к себе оуновцев и других представителей мелких националистических партий. И если брать, то на каких условиях. А если отказать, - можно нарваться на резкую критику с их стороны. Другая проблема - кто будет спонсировать деятельность союза Олега и двух Андреев. То есть, до реального воплощения общего правого проекта еще далеко. Да и не факт, что он все-таки будет реализован...
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ермек Нарымбай: Назарбаев по примеру Ельцина вытащит из рукава карту с неизвестным преемником, а-ля Путин
|Когда Тягнибок и Белецкий плюнут друг другу в спину
|Новая судейская четверка. Кого избрали в Высший совет правосудия
|Почему не берут британца аудитором "посредственного" НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребительские настроения в Украине в феврале улучшились
|Бои под Горловкой. О чем свидетельствует очередное обострение войны
|Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи €600 млн
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о временном прекращении грузоперевозок с ОРДЛО
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях к банкам с российским капиталом
|Проект пенсионной реформы будет подан в Раду в апреле, - Данилюк
|Рада одобрила введение квот на использование украинского языка на ТВ - первое чтение
Это интересно
|Samsung в последний момент отказалась от использования нового дактилоскопического датчика в Galaxy S8
|VW и Tata буду выпускать совместные автомобили
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.