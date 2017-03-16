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Новая судейская четверка. Кого избрали в Высший совет правосудия
17:54 16.03.2017 |
В число новых членов ВСП попал судья, согласившийся в 2012 г. с требованием минобороны РФ к правительству Украины о выплате 3,1 млрд грн долгов ЕЭСУ.
14-15 марта в Киеве начался, но не завершился внеочередной XIV съезд судей Украины. Важнейшим пунктом в его повестке дня было избрание шестерых членов Высшего совета правосудия (ВСП). Этот орган был создан путем реорганизации Высшего совета юстиции и насчитывал на момент переименования ВСЮ в ВСП 15 членов. По закону ВСП состоит из 21 члена. Вот недостающих шесть членов ВСП и должен был избрать съезд судей.
На эти должности претендовали 44 кандидата. Из них, как заявил глава Секретариата ВСП Сергей Пушкарь, только 29 соответствовали всем требованиям закона. В свою очередь, движение «Честно» обнародовало черный список 17 недобросовестных кандидатов.
В бюллетень были включены 24 кандидата, в т. ч. девять из черного списка движения «Честно». В первый день были избраны двое, во второй - еще двое. Что уже хорошо, ни один из этих четверых не фигурирует в черном списке. Поскольку еще двоих съезд избрать не смог, будут организованы новые выборы с самого начала, т. е. с этапа выдвижения кандидатов, которое должно быть объявлено не позднее, чем за 45 дней до выборов. В связи с этим в работе съезда объявлен перерыв, дата проведения следующего этапа съезда еще не объявлена.
Пока же можно рассказать о четверых новых членах ВСП. Они уже принесли присягу.
Представлять судей хозяйственных судов в ВСП будет Виктор Шапран. В первом же туре он получил 278 голосов (приняли участие в голосовании 317 делегатов съезда).
Шапран родился в селе на Житомирщине, в 1988 г. после службы в армии устроился на должность милиционера в Киеве. В 1989-м поступил в Волгоградскую школу милиции, в 1992-м был переведен в Харьковский институт внутренних дел и окончил его в 1993 г. Далее работал в Харьковском РУ ГУ МВД Украины в Киеве - сначала следователем, а с 1996 г. - заместителем начальника следственного отделения. В 1998 г. был назначен на пятилетний срок на должность судьи Харьковского райсуда Киева, в 2001 г. в связи с реорганизацией районов столицы был переведен в Днепровский райсуд Киева. В 2003 г. избран на должность судьи бессрочно, с 2008 г. - судья Киевского апелляционного хозяйственного суда.
В декабре 2012 г. этим судом было принято постановление, которое оставило без изменений решение Хозяйственного суда Киева о выплате правительством Украины министерству обороны РФ 3,1 млрд грн долгов ЕЭСУ (в марте 2014 г. это решение Хозсуда Киева было отменено «по вновь выявленным обстоятельствам»). Председательствовал в судебной коллегии Виктор Шапран.
Согласно данным декларации родственных связей судьи его сын - прокурор Киевской местной прокуратуры №2 (Дарницкий р-н столицы), двоюродный брат - старший следователь Нацполиции в Киевской области.
Еще одним победителем первого тура стал Николай Худык, набравший 225 голосов. Он родился в селе на Хмельнитчине, в Каменец-Подольском районе. После срочной службы окончил юрфак Львовского национального университета им. Ивана Франко. С 1994 г. работал в юротделе исполкома Каменец-Подольского горсовета, в 1999 г. был назначен на пятилетний срок на должность судьи Каменец-Подольского горсуда. В 2004 г. избран бессрочно на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда, с 2007 г. - судья и затем председатель Ярмолинецкого райсуда Хмельницкой области, с 2011 г. - судья Апелляционного суда Киева. В июне 2016 г. успешно прошел первичное квалификационное оценивание.
На следующий день во втором туре были избраны еще два члена ВСП: Игорь Артеменко (159 голосов в первом туре, 211 - во втором) и Андрей Овсиенко (соответственно 137 и 168). Они, как и Худык, являются представителями судей общей юрисдикции, занимающихся гражданскими и уголовными делами.
Игорь Артеменко родился в Одессе, в 1991 г. с отличием окончил юрфак Военного Краснознаменного института Минобороны СССР. С 1993 г. был судьей военного суда Одесского гарнизона, в 1998 г. избран бессрочно на должность судьи Военного апелляционного суда Южного региона Украины. В связи с ликвидацией военных судов был переведен на должность судьи Апелляционного суда Одесской области, где и работает с 2007 г.
Андрей Овсиенко родился в Камень-Каширском на Волыни, в 2000 г. с отличием окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Работал стажером в Камень-Каширском райсуде, специалистом и затем начальником Камень-Каширского райуправления юстиции, помощником председателя Камень-Каширского райсуда. Начал карьеру судьи в 2005 г. в Турийском райсуде Волынской области. В 2010 г. избран бессрочно на должность судьи Апелляционного суда Волынской области. Является кандидатом на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. На письменном анонимном тестировании набрал 77,25 балла (при минимальных необходимых 60, максимальных возможных 90), сейчас вместе с другими кандидатами ожидает оценок за практическое задание.
Еще один представитель судей общей юрисдикции и представитель судей административных судов должны быть избраны в члены ВСП на следующем этапе съезда судей. Провалившиеся кандидаты смогут баллотироваться повторно, наряду с новыми претендентами.
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