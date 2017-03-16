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Топливно-энергетический комплекс
ОБСЕ продлила на год наблюдательную миссию на востоке Украины
17:27 16.03.2017 |
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила на один год наблюдательную миссию на востоке Украины. Постоянный совет ОБСЕ принял решение о продлении мандата миссии в составе около 700 невооруженных наблюдателей до 31 марта 2018 года, сообщила организация в четверг, 16 марта, в Вене.
По поручению 57 стран-членов ОБСЕ эксперты организации проводят мониторинг военных действий между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Ежедневные отчеты миссии должны создать объективную картину ситуации на востоке Украины. Кроме того, ОБСЕ стремится наладить диалог между сторонами конфликта.
Решение об отправке наблюдателей было принято в марте 2014 года.
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