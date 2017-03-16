Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2017 года вырос на 2,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем - до 56,2 (по шкале от 0 до 200), такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine.

"Наиболее существенно изменились индексы ожидаемой динамики безработицы и девальвации", - отмечается в пресс-релизе компании.

Так, ожидания украинцев относительно безработицы в феврале ухудшились: соответствующий индекс увеличился на 11,1 п. и составил 152,9.

В то же время ожидания относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились: соответствующий индекс уменьшился на 9,4 п. - до 154,3. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,7 п. - до 185,9.

"Улучшение девальвационных ожиданий является следствием стабилизации на валютном рынке. В целом индекс потребительских настроений возрос в небольшой степени", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Согласно пресс-релизу, индекс текущего положения (ИТП) также увеличился на 3,1 п. - до 51,1, в том числе индекс текущего личного материального положения подрос на 2,4 п. - до 42,6, а индекс целесообразности крупных покупок - на 3,7 п., до 59,5.

Индекс экономических ожиданий (ИЭГ) повысился на 2,1 п., до отметки 59,6. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 4,4 п. - до 59,7, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года поднялся на 1,6 п. - до 48, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет увеличился незначительно, составив 71,1.

GfK Ukraine проводит выборочные исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с 2000 года: во время исследования опрашивают 1 тыс. человек в возрасте от 16 лет.

