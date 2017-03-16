События последних суток вокруг и внутри города Горловки изрядно перепугали террористов так называемой "ДНР".

Вообще, до недавнего времени основные события войны на Донбассе как-то обходили Горловку стороной. Несмотря на наличие там важных заводов стратегического значения, силы АТО не стали ее освобождать летом 2014-го. Так же не решились ВСУ на штурм и зачистку Горловки во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, хотя украинская разведка и сообщала, что ей удается беспрепятственно доходить до центра города и что он почти не охраняется.

Сейчас же ситуация несколько изменилась. 5 февраля этого года поступила информация о том, что в Горловку и Донецк прибыло более 700 боевиков и российских наемников.

Неделю назад мы уже писали, что события вокруг Горловки начали выходить за рамки шаблона, который сформировался в последние годы. Если раньше боевые действия велись только на севере города, то сейчас столкновения и артиллерийская перестрелка фиксируются одновременно на северной, северо-западной и юго-западной окраинах.

Кроме этого периодически фиксируются бои в районе Широкой Балки и трассы на Донецк, вплоть до Ясиноватского блокпоста (ЯБП).

"Коммунальным службам Горловки поступило указание проверить бомбоубежища, запасы топлива и подготовить электрогенераторы", - писал нардеп и руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук еще в феврале. И, судя по событиям последних суток, он был прав и террористы что-то себе знали.

Судя по всему, террористы всерьез опасались украинского вторжения и, как видим, небезосновательно. Четко-выраженные позиционные бои сегодня ночью чуть не переросли в герилью на территории города. А может и переросли - всего мы, по известным причинам, знать не можем.

Зато мы точно знаем из сообщений в соцсетях от местных жителей (что характерно - не все из них поддерживают "ДНР", но все пишут одинаковую информацию о событиях этой ночи), что ночью в Горловке было настолько шумно и страшно, что весь город ни минуты не спал. Причем, люди сообщают как о сильных залпах террористической артиллерии из-за пределов города, так и о прилетах снарядов в ответ - преимущественно в места скопления артиллерии боевиков.

"Давно такого не было" - одна из самых популярных фраз сегодня в Горловке.

Кстати, в официальной сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки упоминание о Горловке отсутствуют полностью. Как показывает опыт - это наиболее красноречиво свидетельствует о том, что там действительно происходит военная операция с участием Вооруженных сил Украины. Ведь подобная тенденция имела место и во время освобождения серой зоны на Светлодарской дуге, и под Авдеевкой, и в других районах линии фронта.

Как бы там не было, но официальную информацию мы получим лишь впоследствии - по факту событий. Или не получим вообще - как повезет. Все будет зависеть от успешности или неуспешности операции.