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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Порошенко ввел в действие решение СНБО о временном прекращении грузоперевозок с ОРДЛО
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в Донецкой и Луганской областях.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины". Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
Он вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно решению СНБО, которое прилагается к этому указу, "временно, до реализации пунктов 1 и 2 Минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины, прекратить перемещение грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей".
Кабинету министров Украины поручено безотлагательно предпринять меры по прекращению перемещения грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставляемых украинскими и международными гуманитарными организациями.
Правительству также надлежит обеспечить безопасное и надежное функционирование топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины, нейтрализацию угроз экономической безопасности Украины и минимизацию их последствий для экономики и бюджета Украины, в соответствии с рядом ранее принятых решений СНБО и указов президента.
Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной фискальной службе Украины при участии Службы безопасности Украины безотлагательно поручено обеспечить выполнение этого решения, прекратив перемещение грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей путями железнодорожного и автомобильного сообщения; создать условия для привлечения общественности к контролю за реализацией мер, предусмотренных этим решением; а также предпринять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности, противодействия диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.
Кроме того, данным решением предлагается руководству антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях предпринять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.
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Если на территории ОРДЛО уже нет предприятий, которые зарегистрированы и уплачивают налоги на подконтрольной территории, что произошло в результате их "национализации", никаких оснований для перемещения товарных партий через линию размежевания уже нет.
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