Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к 5 банкам с российским капиталом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу (ПАО) "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал указанными юрлицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц", - говорится в сообщении.

Согласно информации, СНБО приняло это решение 15 марта с учетом предложений Нацбанка Украины.

Президент также поручил Кабмину и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а также неотложно предпринять меры по запрету размещения средств госпредприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в этом решении СНБО.

"МИД Украины должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций и поднять перед ними вопрос применения аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих юрлиц", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

