Европейская комиссия одобрила выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, передают Українські Новини.

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня (в четверг) приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи, сумма которого составляет 600 млн евро", - сказано в нем.

В результате этой выплаты общая макроэкономическая помощь, которую ЕС распространит на Украину с 2014 года, достигнет 2,81 млрд евро, что является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в ЕС.

Отмечается, что Украина в значительной степени выполнила взятые на себя политические обязательства, согласованные с ЕС, за выпуск второго платежа по макроэкономической помощи.

"Украина проделала замечательную работу по стабилизации и реформированию своей экономики, несмотря на разворачивающийся вооруженный конфликт. Мы хотим видеть позитивную тенденцию продолжающихся в Украине реформ. С выплатой сегодняшнего второго платежа в 600 миллионов евро ЕС подтверждает свою давнюю приверженность поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию стабильности и обеспечению экономического восстановления", - цитирует пресс-служба вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

В сообщении сказано, что средства поступят Украине ориентировочно в конце марта или начале апреля.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЕС называл отмену моратория на экспорт необработанных лесоматериалов одним из условий для предоставления второго транша макрофинансовой помощи 600 млн евро.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Европейская комиссия планирует выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в ближайшие недели.