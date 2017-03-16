Ситуация в Приазовье не устраивает обе стороны противостояния, поэтому предугадать ход событий здесь почти невозможно.

И вновь на передний план выходит Мариупольское направление, которое, благодаря усилиям нашей армии, скоро можно будет называть Новоазовским направлением.

Только позавчера утром мы писали о том, что в Приазовье с наступлением тепла активизировались штурмовые группы, активность снайперов и позиционные обстрелы из артиллерии, а уже сегодня вынуждены констатировать еще большее обострение ситуации.

Позавчера, 14 марта, под вечер начали поступать сообщения о боях в Новоазовском районе, в результате которых были повреждены ЛЭП, вследствие чего некоторые прифронтовые села остались без электричества.

Но вчерашние события превзошли все. Еще в обед весь Новоазовский район слышал мощную канонаду по всей линии фронта от Верхнешироковского (бывший Октябрь) на севере до Широкино и Саханки на юге.

А ближе к вечеру завязался мощный бой вблизи села Верхнешироковское, которое также оказалось на линии фронта. С одной стороны село контролируют террористы, а с другой - вплотную к нему подошли и окопались на окраинах Вооруженные силы Украины. То есть, ситуация точно такая же, как и вблизи Пикуз (экс Коминтерново).

Что характерно, в зоне боевых действий оказался и контрольно-пропускной пункт, который находится в этом населенном пункте. По свидетельствам очевидцев, люди, которые в это время пересекали КПП, не имели другого выхода, кроме как прятаться под собственные автомобили. О количестве жертв среди мирного населения пока не сообщается.

Ближе к ночи в соцсетях начали появляться фотографии избитого взрывами Верхнешироковского. СМИ террористов сразу же поспешили обвинить в разрушении мирной инфраструктуры украинскую артиллерию, однако все мы хорошо знаем привычку рашистов самим обстреливать подконтрольные им города и села - собственно, об этом неоднократно сообщали сами жители оккупированных территорий, отмечая прилеты с восточного направления.

Кстати, косвенно информацию о боях в Верхнешироковском подтвердили и с украинской стороны. "Пункты пропуска "Октябрь" и "Пищевик" прекратили свою работу из-за обстрела" - дружно написал ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники.

Также пресс-служба полиции в Донецкой области сообщила, что 15 марта около 14:40 боевики открыли огонь по поселку Гнутово вблизи Мариуполя: "Предварительно установлено, что в четырех частных домовладениях, расположенных по улице Виноградной, взрывной волной выбиты окна. Документируют последствия обстрела полицейские Кальмиусского отделения полиции Мариуполя".

А вечером обнародовал свою информацию пресс-центр штаба АТО, который сообщил, что под Широкино и Водяным враг бьет из пулеметов, БМП и зенитных установок.

"По данным штаба, на Мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано под Широкино и Водяным, где враг использовал пулеметы, БМП и зенитные установки. По позициям в районе Гнутово зафиксирован огонь из СПГ, а под Новогригорьевкой из БМП. Рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в штабе.

Итак, согласно информации, полученной с обеих сторон линии разграничения, видно, что ситуация в Приазовье с каждым днем нагнетается и накаляется. Собственно, ничего удивительного в этом нет, ведь ситуация не устраивает обе стороны.

Террористам нужно отбросить ВСУ подальше от высоты "Дерзкая" и Пикуз. Украинской же армии также не помешало бы продвигаться вперед, чтобы не ощущать постоянное давление и огонь террористов. А размокшая после таяния снега степь с каждым днем все больше подсыхает, что создает предпосылки для вылазок штурмовых и диверсионно-разведывательных групп.

И что-то подсказывает, что это только начало. С наступлением полноценной весны и расцветом зеленых насаждений ситуация должна обостриться, ведь благоприятных условий для вылазок ДРГ и засад снайперов станет больше.

Поэтому, кто бы там что не говорил о мире и переговорах, судя по всему, Приазовье может стать наглядным примером того, что мир возможен только после победы. Ведь ситуация в приазовской степи такая, что для полного предотвращения обстрелов со стороны рашистов - их нужно оттеснить вплоть до российской границы. Иначе они будут цепляться за каждое село, размещая там огневые точки, из которых будут вести огонь по другим населенным пунктам и местам дислокации украинской армии.