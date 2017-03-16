Леонид Чумак, Деловая столица

Пропаганда в "ДНР" и "ЛНР" не стесняется петь оды "национализации" украинских предприятий, которая ведет молодые республики "на путь единения с Россией".

В перечне из 43 объектов, попавших под внешнее управление в "ДНР", есть среди прочих и такие, которые "ДНР" уже ранее "национализировала". Об этом теперь мало кто помнит. Запомнить все, что ежедневно озвучивают публичные лица республик, действительно очень сложно.

Наверняка и сам Захарченко уже не помнит, что "Шахта им.Засядько" и "Донбасс Арена" уже "национализировались". Напомним, утром 4 марта 2015 года на Шахте им. Засядько в Донецке произошел взрыв, во время которого под землей находились 230 горняков. В результате ЧП погибли как минимум 33 горняка. После взрыва сепаратисты не допустили на шахту украинских спасателей, тела погибших искали сами шахтеры и местные аварийные службы. Вот тогда то и национализировали шахту в первый раз. "Мы шли навстречу шахтерам, чтобы они получали зарплату. Сейчас эта шахта будет принадлежать "ДНР" и приносить деньги нашей республике", - заявлял 2 года назад Александр Захарченко.

На Стахановском вагоностроительном заводе (ЛНР) временная администрация начинала работать еще в 2015 году. В ноябре 2016-го местные силовики завели на управляющих уголовное дело - за продажу станков под видом металлолома. Но это уже другая история.

Сами отрезали

Один из аспектов, на которых руководители и СМИ "республик" единодушно делают акцент, так это то, что Украина сама всячески способствовала сложившейся сегодня ситуации. И сама же окончательно отрезала для себя "республики" Донбасса, сама себе в итоге устроила блокаду.

"Экономическая блокада Донбасса со стороны Украины повысила стремление Донецкой Республики к скорейшей интеграции в экономическое и политическое пространство России", заявила 27 февраля зампредседателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева. Она подчеркнула, что "жители ДНР выбрали путь единения с Россией еще в 2014 году, и сегодняшние события только подтверждают правильный выбор народа Донбасса". "И чем раньше это поймут на Украине, тем больше у них останется шансов спасти собственную страну от полного краха", - добавила Макеева.

Или такой вот отрывок из донецкого издания: "...Вадим Черныш заявил, что Киев прекратит все контакты с "захваченными" в ДНР и ЛНР предприятиями: "Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут прекращены..." Черныш также добавил, что субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины. Другими словами, министр по делам временно оккупированных территорий начинает приучать украинского обывателя к мысли, что вместе с предприятиями Донбасса, которые были взяты под внешнее управление республиканскими властями ЛДНР 1 марта, уходят и остатки самой Украины".

В сетях тоже активно делятся мнениями: "Никакого "Минска" уже не будет: блокаторы похоронили мир, Украина потеряла Донбасс", "Радикалы и бывшие АТОшники похоронили Минские соглашения и полностью отрезали Донбасс от Украины - Вашингтон не поможет".

6 марта Игорь Плотницкий заявил: "Мы не можем жить в состоянии постоянной блокады и постоянной ненависти друг к другу. Украина будет нашим соседом, с которым мы, хотим того или нет, должны будем выстраивать те экономические вопросы, которые выгодны для республики. Потому что любой и будет понимать, и должен понимать, что с соседями лучше торговать, чем воевать". Подтекст читался в каждой интонации и каждой паузе: мы, мол, уже не Украина, мы - ваш сосед и ваш партнер со своей самостоятельной экономикой.

СМИ о блокадниках

Тема блокады Донбасса широко освещалась в СМИ республик, естественно под нужным углом и в остро негативном контексте. Причем, негативном как в отношении сторонников и участников блокады, которых называли бездельниками и радикалами, так и в отношении сил, которые пытались препятствовать блокадным действиям. Наперекор блокадникам выходили и сотрудники МВД и неопознанные лица, которых называли "ахметовскими титушками". Имели место какие-то потасовки, но все эти действия никакого эффекта не возымели, более того - блокадники расширили сферу мероприятий и до автомобильных дорог.

В ОРДЛО всю эту информацию просто таки смаковали. Высмеивалась "беспомощность украинских силовиков остановить беспредел", иронизировали над версией "ахметовских титушек", утверждая, что если б там были "ахметовские титушки", то они бы как минимум на одном направлении всех блокадников разогнали бы за полчаса.

6 марта местные источники писали: "Глава МВД Украины Арсен Аваков после некоторых, довольно вялых, и больше демонстративных, чем действительных, попыток воспрепятствовать блокадникам, явно дал понять, что связываться с ними не намерен. Согласен, мол, только если Верховная Рада предоставит ему для этого дополнительные полномочия. Какие ещё полномочия нужны министру Внутренних Дел для того, чтобы исполнить прямое распоряжение СНБО, вынесенное в отношении прекращения блокады?".

А вот как сказал о блокаде и внешнем управлении высказался глава парламента ЛНР Дегтяренко: "Неизбежность такого процесса для жителей Донбасса всегда была очевидна, а политическая беспомощность Киева лишь ускорила данный необратимый процесс"

Сокращенная цитата из выступления политолога: "Активизация блокадных действий, которые не поддерживаются официальным Киевом, дает лишь дополнительные основания утверждать, что война именно гражданская, что сама Украина даже в оставшейся своей территории не едина и не последовательна в своих намерениях и действиях".

Был 5 марта и такой заголовок: "Власти Украины используют радикалов и блокаду Донбасса с целью получить помощь из-за рубежа".

Оптимизм СМИ ЛДНР

Мы уже две недели слышим от украинских чиновников разных рангов ужасающие цифры ущерба от блокады: десятки тысяч рабочих мест, миллиарды гривен налогов, миллиарды долларов валютной выручки. Самих расчетов мы не видели, но цифры подаются так, будто речь идет о полной остановке предприятий Донбасса. Местные же СМИ гораздо оптимистичней, полны решимости продолжать строительство "молодых республик", а внешнее управление вводится уж точно не ради закрытия производств. И в этом аспекте "республиканская" пропаганда в очередной раз переигрывает украинскую. Остановка крупных производств не выгодна никому - в этом они правы.

"Уверен, переориентировать предприятия Донбасса на экономические рельсы Российской Федерации - задача вполне посильная. Так что в очередной раз блокада неонацистов и преступные действия киевских властей и олигархов обернулись против них же, - сообщал руководитель фракции "Донецкая Республика" Александр Костенко 28 февраля. - "Мы долго терпели на своей земле олигархов, которые оплачивали "АТО". Теперь это закончилось".

"Мы готовы с уверенностью заявить: на всех предприятиях с внешним управлением сотрудники сохранят свои должности, им будет оказана всесторонняя поддержка как со стороны управления, так и со стороны профсоюзов", - убедительно говорит "глава народного совета "ЛНР" Владимир Дегтяренко.- "Если говорить о нашей задаче - то созданный штаб намерен не удерживать предприятия "на плаву", а способствовать их дальнейшему развитию и переориентировать в сторону России".

Глава ДНР А. Захарченко подчеркивал, что "после перехода предприятий из украинской юрисдикции в правовое поле "ДНР" республика сможет наполнять за их счет до 70% бюджета". Очередная витиеватая формулировка от Захарченко, но в целом звучит убедительно: никто от такого потока налогов не откажется, так что закрывать предприятия не будут.

А его соратник Игорь Плотницкий распорядился поставить население в известность, что "в результате перехода украинских предприятий под юрисдикцию "республики" "все рабочие места будут сохранены, а сотрудники предприятий будут социально защищены".

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР, член Штаба по контролю за процессом перехода предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление Олег Акимов 7 марта заявил, что работники всех украинских предприятий в ЛНР не пострадали от введения внешнего управления и поддерживают это решение. Он отметил, что паника в украинских СМИ вокруг этого вопроса продолжает расти. "Посеять панику среди трудовых коллективов республики им не удалось и не удастся. Люди прекрасно понимают, на чьей стороне правда. Угольные предприятия республики продолжают работать, они абсолютно не будут зависеть от вмешательства необузданных украинских радикалов" - утверждает Акимов.

Отношение населения

Значительная часть населения ЛДНР к инициативе введения "внешнего управления" отнеслась не восторженно, но одобрительно. Противники республики, проукраински настроенные граждане, разумеется, видят во всей этой эпопее очередной шаг в отдалении региона от "большой земли".

Наиболее радикально настроенным украинофобам, конечно, не очень по вкусу, что нет "настоящей национализации", по их мнению - отбирать так отбирать. В этом смысле очень показательный комментарий в группе "Донецкая республика": "Что удивительного. Олигархи кремля и олигархи бандеровщины - это братья-близнецы, а народ всегда будет по другую сторону баррикад..."

Но таких радикалов не так много, а в целом удовлетворены и они. Есть и такая версия: "чуть позже все равно национализируют, всему свое время, все будет постепенно". (То же самое многие сейчас, говорят и о признании Россией "независимости республик", дескать, "сначала Россия признала документы, а со временем и полностью нас признают, не все ж сразу")

Сам по себе это уже долгожданный многими и решительный шаг со стороны лидеров республик, которые в последнее время заметно теряли доверие населения, даже среди своих бывших сторонников. Кроме того, это решение - "достойный ответ укропам на их блокаду". В ЛДНР все последние события преподносятся именно как ответная мера и мера справедливая. Теперь как бы появилось реальное самоуправление, хозяйственная независимость от Украины (вспоминаем раскрученный во время "русской весны" месседж "Киев Донбассу не указ").

Среди адептов большой Новороссии мнения тоже неоднозначны. Одни полагают, что такие шаги, как указ Путина и "как бы национализация" все больше отрезают регион именно по сегодняшней линии разграничения, другие же напротив утверждают, что эти шаги - лишь начало, "твердый вектор на Россию" и хороший пример для других областей обрести независимость от Киева.

Весьма показательный комментарий из Горловки: "Понятно, что пока ничего не понятно... Вроде бы мы идём в Россию, но всё делается с таким расчётом, чтобы мы могли легко вернутся назад в Украину. И предприятия "национализировали" временно и паспорта признали временно ..."

Есть и немалое число людей, которые к переменам относятся настороженно. Особенно среди тех, кому за 40, и особенно в небольших городах, где большинство жителей привязано к конкретному предприятию. Этот факт, кстати, в СМИ не скрывается: "власть опасения народа понимает, но обещает, что рабочие места никто не потеряет и все предприятия будут работать. Ведь руководство республики так же заинтересовано в том, чтоб предприятия не просто оставались на плаву, но и развивались - благодаря восстановлению связей с братской Россией и ее постоянной заботой о нас".

Весьма распространенным среди нейтрально настроенных граждан, пожалуй, можно считать такое мнение: "Нам, в принципе, все равно, кто будет управлять шахтами, лишь бы люди вовремя получали зарплату".